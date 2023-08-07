Об этом 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, Путин летит в Турцию, чтобы избавиться от статуса изгоя, который он приобрел после ордера на арест, выданный гаагским судом.

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Как встретят в Турции российского диктатора

У Эрдогана всегда много неприятных сюрпризов для Путина. Например, на днях портал Oryx опубликовал информацию, согласно которой Турция продала Украине боеприпасы по сниженной цене.

"Россия уже даже не кричит о "ятагане в спину", потому что привыкла к таким событиям", – убежден Сазонов.

Другой вопрос, рискнет ли Путин лететь в Турцию, зная, что таким образом он может оказаться в гаагском суде. Стоит отметить, что Эрдоган способен гарантировать Путину неприкосновенность, поскольку пытается соблюдать нейтралитет.

Обратите внимание! Турция не ратифицировала Римский устав, обязывающий страны выдавать военных преступников, если они оказались на их территории. Поэтому, в отличие от Южноафриканской республики, в Турции Путин будет чувствовать себя безопаснее.

"Вероятно, именно о гарантиях безопасности для российского диктатора сейчас идут переговоры. Путину очень стыдно, что он не в состоянии совершать зарубежные визиты, в частности на саммит БРИКС", – напоминает политолог.

Поэтому над Путиным насмехаются представители российского режима, и поэтому он обязательно воспользуется случаем попозировать на переговорах.

Кирилл Сазонов о визите кремлевского диктатора в Турцию: смотрите видео

За что Путина могут признать военным преступником