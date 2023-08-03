Глава МУС Петр Гофманский объяснил, что новые ордера на арест зависят в первую очередь от действий прокурора Международного уголовного суда (МУС). Прокурор заявил, что занимается новыми расследованиями в Украине.

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Путин признал, что Россия финансирует вагнеровцев

"Он (прокурор МУС – 24 Канал) может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", – сказал Гофманский.

Одним из дел, которые могли бы привести к подобным расследованиям и потенциально – новым ордерам на арест Путина, является дело военных преступлений ЧВК "Вагнера".

Хотя правовой статус "Вагнера" в России до сих пор не до конца ясен, именно высказывания Путина могут помочь установить связь наемников с российским государством.

Одно из доказательств прямых связей российских властей с боевиками ЧВК "Вагнера" недавно предоставил сам Путин. Он признал, что Москва в период с мая 2022 года по май 2023 года "полностью финансировала" наемников, потратив на них около 1 миллиарда долларов из бюджета.

Справка. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинениям в личной причастности к депортации тысяч детей из Украины, что является преступлением войны в соответствии с международными законами.

По мнению экспертов по международному праву, это заявление Путина облегчит работу международных судов по преследованию российского руководства за преступления, совершенные боевиками "Вагнера".

Слова (Путина – 24 Канал) потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия "Вагнера" и привлечения лично Путина к ответственности как лидера России,

– считает профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.

Почему трудно доказать связь вагнеровцев с органами власти России

Профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс объяснила, почему трудно доказать связь вагнеровцев с органами власти России.

"Когда "Группа Вагнера" нарушает международное законодательство, происходит ли это по указаниям российской власти или благодаря непосредственному контролю? Так что, например, если доказать, что бойцы "Вагнера" участвуют в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть в этот ли момент, когда они совершали эти убийства, они были в командной цепочке, в которой находились российские офицеры или в ней было только командование группы", – говорит профессор Мэддокс.

По ее мнению, именно из-за "двузначности" организации трудно связать поведение "Вагнера" с государственной властью. Однако она отмечает, что это все вопросы доказательств.

Дженнифер Мэддокс отмечает, что Путину уже не удастся отрицать "достаточный контроль" или непосредственную связь с ЧВК "Вагнера".

Вопрос можно ли назвать группу "Вагнера" (де-факто – 24 Канал) государственным органом России, потому что существуют фактические отношения между формированием и государством и сейчас мы знаем гораздо больше о настоящих отношениях из-за признания президента Путина. Это признание указывает на то, что российское государство полностью финансирует и снаряжает эту группу,

– говорит Дженнифер Мэддокс.

Она отметила, что заявление Путина о финансировании вагнеровцев демонстрирует, что ЧВК имеет высокий уровень зависимости от российского государства.

По мнению экс-посла Госдепа по военным преступлениям Дэвида Шеффера, МУС может расследовать связи "Вагнера" с руководством России, что потенциально может привести к новым ордерам на арест Путина по делу преступлений, совершенных вагнеровцами.

"Есть высокая вероятность (новых ордеров на арест – 24 Канал), потому что президент Путин продолжает почти ежедневно разоблачать сам себя в совершении жестоких преступлений или в подстрекательстве к совершению тяжких преступлений. Из-за связи с "Группой Вагнера" о котором Путин прямо сам заявил, что он может быть целью расследования, и в конце концов может быть выдан ордер на арест Путина Международным уголовным судом из-за деятельности "Группы Вагнера", – говорит Шеффер.