Голова МКС Пьотр Гофманський пояснив, що нові ордери на арешт залежать у першу чергу від дій прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС). Прокурор заявив, що він займається новими розслідуваннями в Україні.

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Путін визнав, що Росія фінансує вагнерівців

"Він (прокурор МКС – 24 Канал) може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", – сказав Гофманський.

Однією зі справ, які могли б призвести до подібних розслідувань та потенційно – нових ордерів на арешт Путіна, – є справа воєнних злочинів ПВК "Вагнера".

Хоча правовий статус "Вагнера" в Росії досі не до кінця зрозумілий, саме висловлювання Путіна можуть допомогти встановити зв'язок найманців з російською державою.

Один із доказів прямих зв'язків російської влади із бойовиками ПВК "Вагнера" нещодавно надав сам Путін. Він визнав, що Москва у період з травня 2022 року до травня 2023 року "повністю фінансувала" найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету.

Довідка. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями в особистій причетності до депортації тисяч дітей з України, що є злочином війни відповідно до міжнародних законів.

На думку експертів з міжнародного права, ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні бойовиками "Вагнера".

Слова (Путіна – 24 Канал) потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії "Вагнера" та притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера Росії,

– вважає професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.

Чому важко довести зв'язок вагнерівців з органами влади Росії

Професорка права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс пояснила, чому важко довести зв'язок вагнерівців з органами влади Росії.

"Коли "Група Вагнера" порушує міжнародне законодавство, чи це відбувається за вказівками російської влади чи завдяки безпосередньому контролю? Тож, наприклад, якщо довести, що бійці "Вагнера" беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери чи в ньому було тільки командування групи", – говорить професорка Меддокс.

На її думку, саме через "двозначність" організації важко пов'язати поведінку "Вагнера" з державною владою. Однак вона наголошує, що це все питання доказів.

Дженніфер Меддокс зазначає, що Путіну вже не вдасться заперечувати "достатній контроль" чи безпосередній зв'язок з ПВК "Вагнера".

Питання чи можна назвати групу "Вагнера" (де-факто – 24 Канал) державним органом Росії, тому що існують фактичні стосунки між формуванням і державою, і зараз ми знаємо набагато більше про справжні стосунки через визнання президента Путіна. Це визнання вказує на те, що російська держава повністю фінансує і споряджає цю групу,

– говорить Дженніфер Меддокс.

Вона зазначила, що заява Путіна про фінансування вагнерівців демонструє, що ПВК має високий рівень залежності від російської держави.

На думку експосла Держдепу з питань воєнних злочинів Девіда Шеффера, МКС може розслідувати зв'язки "Вагнера" з керівництвом Росії, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна у справі злочинів, вчинених вагнерівцями.

"Є висока ймовірність (нових ордерів на арешт – 24 Канал), тому що президент Путін продовжує майже щодня викривати сам себе у скоєнні жорстоких злочинів чи у підбурюванні до скоєння важких злочинів. Через зв'язок з "Групою Вагнера" про який Путін прямо сам заявив, він може бути ціллю розслідування. І зрештою може бути виданий ордер на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом через діяльність "Групи Вагнера", – говорить Шеффер.