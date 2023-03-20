Про це 24 Каналу розповів журналіст і політичний аналітик із США Армен Чібухчян. Він наголосив, що й до цього в Путіна іміджу як такого вже не було, але тепер для кожного політика, що зустрічатиметься з кремлівським диктатором, будуть незворотні репутаційні втрати.

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"Його зробили прокаженим у всьому світі. Для мене важливо, що для багато країн, що які взаємодіяли з бункерним і хотіли врятувати його обличчя, хотіли бути посередником, їздити до Москви, зараз це буде ускладнено, адже це дуже сильно вдарило по "іміджу" Путіна", – наголосив Чібухчян.

Ускладнить життя Путіну

Політичний аналітик переконаний, що тепер лідери країн, які, можливо, хотіли б зустрітися з Путіним і поговорити, наприклад, Олаф Шольц чи Еммануель Макрон, будуть кілька разів думати чи потрібно з ним взагалі зустрічатись.

Навіть донедавна лояльні до Росії країни, такі як Сербія, будуть ретельніше обдумувати, чи потрібно зустрічатися з представниками Росії і щось підписувати з нею.

Це вже психологічний бар'єр для лідерів багатьох країн, і Путіну це надзвичайно ускладнить життя в майбутньому,

– підкреслив мовець.

Чібухчян переконаний, що не дарма таке рішення було ухвалене перед візитом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. Тепер Сі не буде надто приємно їхати на зустріч із злочинцем, якого розшукують у 123 країнах світу.

Хоч США не приєдналися до Римського статуту, Джозеф Байден наголосив, що це рішення є виправданим. Він підтримав рішення Міжнародного кримінального суду і заявив, що Путін злочинець, якого потрібно затримати, наголосив Чібухчян.

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