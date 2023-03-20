Один із найбільших пропагандистських каналів Росії не вирізав з відео цікавий момент, на якому чути голос місцевої мешканки, повідомляє 24 Канал. Водночас інші ресурси ці кадри прибрали.
Цікаво У Міноборони України пояснили, чому Путін приїхав до Маріуполя саме вночі
Пропагандисти знову облажалися
Мова йде про кремлівських пропагандистів з "РИА Новости", яке опублікувало кадри нібито зустрічі російського диктатора з місцевими мешканцями біля житлового комплексу, який нашвидкоруч побудували окупанти в зруйнованому ними ж місті.
На відео чути голос жінки, яка кричить: "Це все неправда! Це все напоказ!". Однак диктатор продовжував свою виставу.
Кадри, на яких спалилися пропагандисти: дивіться відеоо
Що цікаво – якщо зберегти відео з першоджерела, тобто з пропагандистського каналу, то автоматична назва ролика дуже промовиста. Точніше, там прямо використано слово "напоказ".
У пропагандистів збій / Скриншот
Пропагандисти з "РИА Новости" лажають не вперше
У липні минулого року ми підловили пропагандистів "РИА Новости" на дуже цікавому фейлі – щодня вони публікували карти з фронту, де позначали ракетні та артилерійські удари Росії на тимчасово окупованих територіях.
Такий фейл фактично демонстрував визнання росіянами, що окуповані населені пункти обстрілюють вони ж самі. Цікаво, що після нашої публікації пропагандисти звернули увагу на свій фейл і відтоді позначки ударів Росії по окупованих містах зникли. Однак скриншоти не горять і їх ви можете переглянути тут.
Чому Путін приперся в Маріуполь і чому зробив це вночі
Уночі 19 березня кремлівський диктатор Владімір Путін вирішив припертися у тимчасово окупований та зруйнований росіянами Маріуполь. У Міноборони України відзначили, що цей візит диктатор здійснив як злодій – під покровом ночі, щоб приховати наслідки дій ворожої армії у місті.
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зауважив, що ані до Маріуполя, ані до Севастополя Путін не брав особистих оператора і фотографа, і на це у лідера держави-агресорки є вагома причина. Річ у тім, що диктатор дуже боїться, і російське суспільство починає це розуміти.
Президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко відзначив, що за весь час, поки "8 років бомбили Донбас" Путін не приїжджав до Донецька чи Луганська, натомість таким, хоч і дивним чином, він показав, наскільки йому важливий сухопутний коридор до Криму і те, що якщо доведеться зробити "жест доброї волі", то ним може стати навіть Донецьк.