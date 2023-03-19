На жаль, це дійсно Маріуполь. Про це 24 Каналу сказав президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко.

До теми Їздив без кортежу, спонтанно завітав до "жителів": казки Кремля про візит Путіна в Маріуполь

Жителі Потьомкінського будинку, які вийшли до нього, також маріупольці. Їх вже впізнають у соціальних мережах. Як зазначає Осиченко, жінка, яка дякувала диктатору за "шматочок раю", також мешканка міста – Іріна Волосатова. "Місцеві жителі пишуть, що вона займалася мародерством рік тому. Це типова прихильниця "рускава міра", – сказав він.

Осиченко про візит Путіна до Маріуполя: дивіться відео

Що означає цей візит

Диктатор поїхав у таке собі турне – Крим, Маріуполь та Ростов-на-Дону. за усі 9 років війни, коли "бамбілі Данбас", Путін жодного разу не приїхав до Донецька. Натомість він завітав у Маріуполь.

"Це демонстративний жест. Він показує сухопутний коридор, який йому важливий", – впевнений президент місцевого телебачення.

Маріуполь є дуже важливим для Путіна. Річ у тому, пояснює Осиченко, що це передовсім морський порт та ворота сухопутного коридору.

До війни ми називали Маріуполь вітриною відновленого українського Донбасу. Зараз для Путіна Маріуполь – це вітрина відновленого окупованого Донбасу. Але навіть там він не почувається вільно,

– підкреслює Осиченко.

На відео диктатор постійно розправляє плечі, бо йому дуже незручно носити важкий бронежилет, який на нього начепили. Його потилиця мокра, тому що йому страшно. Путін не довіряє нікому. З ним поруч не було жодного представника окупаційної адміністрації Маріуполя, їх навіть не попередили про візит російського президента.

"Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють, що дуже багато людей в "адміністрації" міста працює на нас Дуже багато людей залюбки здали б нам координати, а наші хлопці туди вдарили. Але сталося так, як сталося", – підкреслює Осиченко.

Цей візит, зауважує президент телебачення Маріуполя, дуже поганий дзвіночок для донеччан. Він показує, що Путін та його війська будуть зубами чіплятися за Маріуполь.

Там вони воюватимуть до останнього росіянина, там буде найважливіша битва цієї війни. Коли Путін втратить Маріуполь – він втратить усе. Всередині його держави почнуться ті процеси, яких він дуже давно боїться. Я сподіваюся, що той покірний народ повстане, бо насправді – скільки вже можна,

– стверджує президент маріупольського телебачення.

Так, Донецьк може стати наступним "жестом доброї волі" для Путіна. Утримувати таку велику лінію зіткнення йому дуже важко.

"Найбільш боєздатна сила – це "Вагнер", це зеки. А вони закінчуються. Мені здається, що вони будуть утискатися", – вважає Осиченко.

Цим візитом Путін показав, що йому начхати на рішення Міжнародного кримінального суду і він продовжуватиме їздити там, де йому потрібно.

Символічно, що Путін заїхав до будівлі, де планували робити трибунал над азовцями, яких обміняли на його кума. Він походив там, і нехай звикає,

– відзначив Осиченко.

Дуже багато маріупольців одностайно кажуть, продовжує він, що трибунал над воєнними злочинцями має бути саме у Маріуполі.

Осиченко наголошує: Маріуполь є квінтесенцією того, що Росія тривалий час робить у нашій державі. Вже 9 років гинуть наші люди, наші військові. "Саме в тій будівлі, я дуже сподіваюся, ми проведемо суд", – підсумував президент маріупольського телебачення.

Реакція мережі