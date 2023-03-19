Поки всі світові лідери приїжджають до України вдень, щоб підтримати її та продемонструвати Кремлю, що в нього шансів узагалі немає, Путін використав іншу стратегію. Він для "гастролей" використовує нічний час. Так, у ніч проти 19 березня він відвідав на якусь там годину Маріуполь. За це йому вже прилетіло у мережі. Найцікавіші реакції для вас зібрав 24 Канал.

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Путіна назвали боягузом і злодієм

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зауважив, що ані до Маріуполя, ані до Севастополя Путін не брав особистих оператора і фотографа. І на це у диктатора з Кремля є вагома причина.

Причина – страх. Дикий страх. Російська історія досі не знала такого боягузливого царя. Чи розуміє це російське суспільство? Воно точно починає це усвідомлювати,

– зауважив він.

Денисенко додав, що до росіян, як завше, все доходить надто повільно. Втім, він переконаний, що рано чи пізно вони збагнуть, що Путін – не лише х***о, а й с***ло!

Про страх Путіна зауважив також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що диктатора з Кремля супроводжували кілька десятків охоронців. І не просто так, адже він дуже боявся "гранату вдячності", яку йому могли кинути у Маріуполі.



Самотній Путін пішов востаннє в житті до Філармонії / Мем з твітера Сергія Стерненка

Один з користувачів мережі звернув увагу на новину про візит Путіна до Маріуполя. Він зауважив, що до міста міг прибути хіба двійник російського президента. Мовляв, "справжній навалив би 3 валізи" самі розумієте чого.

У мережі наголосили, що ролики пропагандистів дуже помічні. Адже вони по суті демонструють нам міжнародного злочинця, котрий перебуває на місці свого злочину.



Злочинець побував на місці злочину / Скриншот з мережі

Нагадуємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Його звинувачують у воєнному злочині. Мовиться про викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. З Маріуполя росіяни, на жаль, вивезли силоміць багато маленьких українців.

Жартують також, що після ордера життя Путіна заграло новими барвами. Він, наче з ланцюга зірвався, роз'їжджаючи окупованими територіями України. То він вирушив до Криму, то вже й у Маріуполь заїхав. Ми його розуміємо, хочеться побачити свої тимчасові володіння перед їх звільненням і його ув'язненням.



Путін в очікуванні в'язниці вирушив на гастролі / Скриншот з мережі

Користувачі мережі, як і ми, дуже здивувалися, що росіяни не поспішали викладати матеріали з Маріуполя. Він був у місті вночі, а відео почали з'являтися лиш зранку. Тож не дивно, що виникали думки про те, що це черговий фейк, який розганяв Кремль. Гаразд, тепер фото- та відеоматеріали наявні. Але це не змінює того факту, що Путін – боягуз ще той.

Яким міг бути діалог Путіна, який посеред ночі пробрався до Маріуполя:

Десь, у нічному Маріуполі: Тук-тук..

Хто там?!

Це я, Путін!!

А що треба?!

Та, я пообщатса...

Ще один користувач мережі висловив обурення щодо того, що російська пропаганда у своїй брехні безупинна. Він зауважив, що нараду з питань соціально-економічного розвитку Криму та Севастополя Путін провів у режимі відеозв'язку. Аж раптом вирішив самостійно приїхати до Маріуполя, "де випив чай хрін знає з ким з місцевих мешканців".

У мережі лаконічно акцентували на поведінці Путіна. Його візит Маріуполя вночі – ніщо інше як демонстрація того, що він – злодій.

Даруйте, у нас тут істерика. Дусимося зі сміху від того, адже диктатор з Кремля може всяке. Так, один з користувачів мережі іронічно заявив, що у "бункері побудували Маріуполь та викопали море". В інакшому випадку його б очікував арешт на території України. І тут ми погоджуємося, адже Маріуполь – це Україна. І скоро він повернеться додому, а Путін відправиться за ґрати.

Жарти жартами, а нічний візит Путіна – чітка демонстрація того, що йому дуже і дуже страшно. І що він не почувається у безпеці на території, яку його бійці захопили. І правильно робить.