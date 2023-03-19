К сожалению, это действительно Мариуполь. Об этом 24 Канала сказал президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко.

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Жители Потемкинского дома, которые вышли к нему, также мариупольцы. Их уже узнают в социальных сетях. Как отмечает Осиченко, женщина, которая благодарила диктатора за "кусочек рая", также жительница города – Ирина Волосатова. "Местные жители пишут, что она занималась мародерством год назад. Это типичная поклонница "русского мира", – сказал он.

Осиченко о визите Путина в Мариуполь: смотрите видео

Что означает этот визит

Диктатор поехал в свое турне – Крым, Мариуполь и Ростов-на-Дону. Важно то, что за все 9 лет войны, когда "бомбил Данбас", Путин ни разу не приехал в Донецк. Зато он посетил Мариуполь.

"Это демонстративный жест. Он показывает сухопутный коридор, который ему важен", – уверен президент местного телевидения.

Мариуполь очень важен для Путина. Дело в том, объясняет Осиченко, что это прежде всего морской порт и ворота сухопутного коридора.

До войны мы называли Мариуполь витриной восстановленного украинского Донбасса. Сейчас для Путина Мариуполь – это витрина восстановленного оккупированного Донбасса. Но даже там он не чувствует себя свободно,

– подчеркивает Осиченко.

На видео диктатор постоянно расправляет плечи, потому что ему очень неудобно носить тяжелый бронежилет, который его нацепили. Его затылок мокрый, потому что ему страшно. Путин не доверяет никому. С ним рядом не было ни одного представителя оккупационной администрации Мариуполя, их даже не предупредили о посещении российского президента.

"Они (россияне – 24 Канал) понимают, что очень много людей в "администрации" города работает на нас Очень много людей охотно сдали бы нам координаты, а наши ребята туда ударили. Но произошло так, как произошло", – подчеркивает Осиченко.

Этот визит, отмечает президент телевидения Мариуполя, очень плохой звоночек для донетчан. Он показывает, что Путин и его войска будут зубами цепляться за Мариуполь.

Там они будут воевать до последнего россиянина, там будет самое важное сражение этой войны. Когда Путин потеряет Мариуполь – он все потеряет. Внутри его государства начнутся процессы, которых он очень давно боится. Я надеюсь, что тот покорный народ восстанет, потому что на самом деле – сколько уже можно,

– утверждает президент мариупольского телевидения.

Так, Донецк может стать следующим "жестом доброй воли" для Путина. Удерживать такую линию столкновения ему очень трудно.

"Самая боеспособная сила – это "Вагнер", это зеки. А они заканчиваются. Мне кажется, что они будут ужиматься", – считает Осиченко.

Этим визитом Путин показал, что ему плевать на решение Международного уголовного суда и он будет продолжать ездить там, где ему нужно.

Символично, что Путин заехал в здание, где планировали делать трибунал над азовцами, которых обменяли на его кума. Он походил там, и пусть привыкает,

– отметил Осиченко.

Многие мариупольцы единодушно говорят, продолжает он, что трибунал над военными преступниками должен быть именно в Мариуполе.

Осиченко отмечает: Мариуполь является квинтэссенцией того, что Россия долгое время делает в нашем государстве. Уже 9 лет гибнут наши люди, наши военные. "Именно в том здании, я очень надеюсь, мы проведем суд", – подытожил президент мариупольского телевидения.

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