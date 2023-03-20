Один из крупнейших пропагандистских каналов России не вырезал из видео интересный момент, на котором слышен голос местной жительницы, сообщает 24 Канал. В то же время, другие ресурсы эти кадры убрали.

Интересно В Минобороны Украины объяснили, почему Путин приехал в Мариуполь именно ночью

Пропагандисты снова облажались

Речь идет о кремлевских пропагандистах из "РИА Новости", опубликовавшем кадры якобы встречи российского диктатора с местными жителями возле жилого комплекса, который наскоро построили оккупанты в разрушенном ими же городе.

На видео слышен голос женщины, которая кричит: "Это все неправда! Это все напоказ!" Однако диктатор продолжал свое представление.

Кадры, на которых сожгли пропагандисты: смотрите видео

Что интересно – если сохранить видео из первоисточника, то есть с пропагандистского канала, то автоматическое название ролика очень выразительно. Вернее, там прямо использовано слово "напоказ".





У пропагандистов сбой / Скриншот

Пропагандисты из "РИА Новости" лажают не впервые

В июле прошлого года мы подловили пропагандистов "РИА Новости" на очень интересном фейле – каждый день они публиковали карты с фронта, где отмечали ракетные и артиллерийские удары России на временно оккупированных территориях.

Такой фейл фактически демонстрировал признание россиянами, что оккупированные населенные пункты обстреливают они сами. Интересно, что после нашей публикации пропагандисты обратили внимание на свой фейл и с тех пор отметки ударов России по оккупированным городам исчезли. Однако скриншоты не горят и их вы можете посмотреть здесь.

Почему Путин приперся в Мариуполь и почему сделал это ночью

Ночью 19 марта кремлевский диктатор Владимир Путин решил припереться во временно оккупированный и разрушенный россиянами Мариуполь. В Минобороны Украины отметили, что этот визит диктатор совершил как вор – под покровом ночи, чтобы скрыть последствия действий вражеской армии в городе.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что ни в Мариуполь, ни в Севастополь Путин не брал личных оператора и фотографа, и на это у лидера государства-агрессорки есть веская причина. Дело в том, что диктатор очень боится, и общество начинает это понимать.

Президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко отметил, что за все время, пока "8 лет бомбили Донбасс" Путин не приезжал в Донецк или Луганск, вместо этого таким, хоть и странным образом, он показал, насколько ему важен сухопутный коридор в Крым и то, что если придется сделать жест жесткой воли, то им может стать даже Донецк.