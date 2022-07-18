российские пропагандисты сожглись, публикуя данные о ситуации на фронте, сообщает 24 канал. Уже долгое время они обозначают удары оккупантов по временно оккупированным городам. Потом те же пропагандисты спешат обвинять Украину в обстрелах.

Читайте также Как россияне "уничтожили" деревянные Harpoon и HIMARS с несуществующей зарядной машиной

Пропагандисты признают, что россия бомбит оккупированные города

Если смотреть на карты, публикуемые российскими пропагандистами от 1 июля, то можно заметить интересную деталь. В легенде карты четко написано, что красный кружочек обозначает места, где россия нанесла ракетно-артиллерийские удары. Беда только в том, что таких кружочков больше всего на временно оккупированной территории. Особенно в Луганской, Херсонской и Харьковской областях.



1 июля пропагандисты отчитались об ударах в Запорожье, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.



Пропагандисты отчитались о массовых ударах по Луганщине, Харьковщине и Херсонщине



17 июля пропагандисты отчитались об ударах по Луганску и ряду других оккупированных городов



За 18 июля пропагандисты отчитались о 2 ударах ВСУ по своим складам, но в то же время указали свои удары по Осколу, Соледару, Херсону и Новой Каховке.

Публикуя такие карты, пропагандисты после этого не стесняются публиковать ряд фейков о якобы украинских обстрелах. Хотя по факту их даже нет на картах.

Интересно – брифинг Лещенко об очередной порции российских фейков: смотрите видео