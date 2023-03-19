В Минобороны отметили, что Путин притолкался в украинский Мариуполь как настоящий вор – под покровом ночи. В частности, потому, что это безопаснее для самого диктатора.

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Почему Путин приехал в Мариуполь ночью

В Минобороны также отметили, что тьма на улице позволила скрыть то, что Мариуполь уничтожен русскими войсками. То есть тьмой диктатор прикрывает собственные преступления.

Как и подобает ворам, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь. Во-первых, это безопаснее. Кроме того, тьма позволяет ему осветить то, что он хочет показать, и держит город, который его армия полностью уничтожена, и его несколько уцелевших жителей подальше от посторонних глаз.

– заявили в Минобороны.

Реакция на визит Путина в Мариуполь

Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В сети его уже назвали демонстрацией его страха.

Кремлевский диктатор, как вор, пробрался в город посреди ночи. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что ни в Мариуполь, ни в Севастополь Путин не брал личных оператора и фотографа, и на это у лидера государства-агрессорки есть веская причина. Дело в том, что диктатор очень боится, и общество начинает это понимать.

Президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко отметил, что за все время, пока "8 лет бомбили Донбасс" Путин не приезжал в Донецк или Луганск, вместо этого таким, хоть и странным образом, он показал, насколько ему важен сухопутный коридор в Крым и то, что если придется сделать жест жесткой воли, то им может стать даже Донецк.