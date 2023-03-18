Про це 24 Каналу розповів політолог із США Раміс Юнус. Рішення також стало показовим прецедентом для країн, що не визначилися досі із своєю позицією.

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Юнус звернув увагу на політичний підтекст рішення, адже цей ордер став своєрідною "політичною бомбою" для Путіна. За всю історію лише до шести керівників держав були застосовані подібні заходи. Однак ті країни не мали такої ваги, як Росія, адже вона є постійним членом Радбезу і ядерною країною.

Це набуде величезного резонансу не лише для країн, яких стосується це рішення, а для інших світових держав, наприклад, для тих, хто ще не визначився в цій війні.

Рішення буде посилюватися

Юнус зауважив, що всі важливі і головні засоби масової інформації по всьому світу, не лише в країнах Заходу, зокрема і в Китаї, обговорюють це на своїх каналах.

Політолог згадав слова Володимира Зеленського, що ця політична складова буде ще більше посилюватися. Над цим буде працювати і Україна, і міжнародний суд.

Якщо ви хочете, щоб це рано чи пізно перейшло до предметної, правової площини, крім політичної складової, вам потрібно кожного дня, регулярно підтримувати це рішення, підтримувати цей Міжнародний кримінальний суд. Не тільки в України, а й в усіх її союзників, де тільки може, має вже бути на порядку денному,

– підкреслив Юнус.

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Україна має використовувати це рішення

Політолог переконаний, що саме питанням правової відповідальності Росії варто зараз відводити найбільше уваги, а не тому, як арештувати Путіна. Сьогодні це майже нереально, якщо він не буде виїжджати за межі своєї країни, або виїде в ті країни, що не підписували Римський статут і не мають стосунку до цього рішення.

Історія показує, що багато правил відповідно до важливих політичних подій переписувалися, акцентував Юнус. Він наголосив, що Україна нині повинна надзвичайно ефективно використовувати це важливе ідеологічне та політичне рішення про арешт Путіна.

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