Об этом 24 Каналу рассказал политолог из США Рамис Юнус. Решение также стало показательным прецедентом для стран, не определившихся до сих пор со своей позицией.
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Юнус обратил внимание на политический подтекст решения, потому что этот ордер стал своеобразной "политической бомбой" для Путина. За всю историю только к шести главам государств были применены подобные меры. Однако эти страны не имели такого веса, как Россия, ведь она является постоянным членом Совбеза и ядерной страной.
Это приобретет огромный резонанс не только для стран, которых касается это решение, а для других мировых государств, например, для тех, кто еще не определился в этой войне.
Решение будет усиливаться
Юнус отметил, что все важные и главные СМИ по всему миру, не только в странах Запада, в том числе и в Китае, обсуждают это на своих каналах.
Политолог вспомнил слова Владимира Зеленского, что эта политическая составляющая будет еще больше усиливаться. Над этим будет работать и Украина, и международный суд.
Если вы хотите, чтобы это рано или поздно перешло к предметной, правовой плоскости, кроме политической составляющей, вам нужно каждый день регулярно поддерживать это решение, поддерживать этот Международный уголовный суд. Не только у Украины, но и у всех ее союзников, где только может, должно быть на повестке дня,
– подчеркнул Юнус.
Юнус прокомментировал решение об аресте Путина: смотреть видео
Украина должна использовать это решение
Политолог убежден, что именно вопросам правовой ответственности России стоит сейчас уделять больше внимания, а не тому, как арестовать Путина. Сегодня это почти нереально, если он не будет выезжать за пределы своей страны, или уедет в те страны, которые не подписывавшие Римский устав и не относящиеся к этому решению.
История показывает, что многие правила в соответствии с важными политическими событиями переписывались, акцентировал Юнус. Он подчеркнул, что Украина должна чрезвычайно эффективно использовать это важное идеологическое и политическое решение об аресте Путина.
МКС выдал ордер на арест Путина: что известно
- Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с преступными действиями по незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Отметим, что Офис Генерального прокурора Украины передал МКС более 40 томов материалов, в том числе о депортации более 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Однако отмечается, что цифра может быть гораздо больше.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что этот ордер – это исторический момент, с которого начинается историческая ответственность. Президент США Джо Байден заявил, что ордер на арест Путина является "очень сильным аргументом".