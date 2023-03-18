Об этом 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он считает, что медийный вес этого мероприятия преувеличен.

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Судебное решение должно прекратить противоправную деятельность

По его мнению, лучше оценивать юридическую плоскость вопроса с точки зрения того, что это один из элементов процесса, который имеет определенные процессуальные задачи. Их озвучили в канцелярии Международного уголовного суда в Гааге.



"Они считают, что объявление ордера на задержание может прекратить совершение схожих или связанных с этим уголовных проступков. Речь идет о принудительной депортации детей. Также там есть ссылка, что в российском законодательстве была упрощена процедура усыновления и принятия в семье российских граждан украинских детей. В Гаагском суде рассчитывают на то, что их процессуальное решение прекратит эту противоправную деятельность", – объяснил политолог.



По его мнению, это в известной степени утопическая надежда. Все остальные инсинуации – "политические сигналы", "рукопожатность", "демократический мир посылает сигнал Путину" – это демагогия.



"Если говорить, что Международный уголовный суд посылает "политические сигналы", мы сразу ставим под сомнение его беспристрастность при отправлении правосудия. И как следствие подвергается сомнению его возможное судебное решение", - отметил Вигиринский.

Год прошел не зря

Он обратил внимание на то, что выдача ордера на арест Путина не означает, что он будет осужден и признан виновным.

Последние 7 – 8 случаев, когда лидерам стран предъявлялись ордера на задержание, по меньшей мере, в 2 случаях были оправдательные приговоры,

– напомнил собеседник.

Политолог отметил, что с юридической точки зрения, это решение свидетельствует о том, что Международный уголовный суд демонстрирует то, что он существует. А также он демонстрирует, что год прошел не зря и они что-то нашли против Путина. И это что-то в плоскости преступлений агрессии. Одно из их проявлений – это, в частности, принудительная миграция или переселение людей определенной страны в страну-агрессор с последующей их ассимиляцией и натурализацией на территории этой страны.



"Это один из видов преступления, по которому собрано достаточно доказательств, которые дают основание предполагать, что Путин совершил это преступление. Но для того, чтобы выяснить, совершившил ли он его или нет, нужно его доставить в суд, собрать дополнительные доказательства. И суд продолжит это делать", – объяснил он.



Андрей Вигиринский прокомментировал решение суда об выдачи ордера на ареста Путина: смотрите видео

Нужно толковать с процессуальной точки зрения

Вигиринский отметил, что далеко не все страны, ратифицировавшие Римский устав и имеющие тесные отношения с Россией, перестанут общаться с Путиным.

И тогда российская пропаганда будет говорить, что те институты, которые годами выстраивал Запад, не эффективны, потому что с точки зрения международного права их верховенство не признается в тех странах, которые ратифицировали эти документы,

– предположил он.

Политолог подчеркнул, что с одной стороны, Международный уголовный суд установил факты и выдал ордер на задержание Путина. С другой – если этот ордер не будет исполнен, а Путин провоцируя такую публичную полемику, совершит визит в одну из таких стран, это подорвет авторитет этого органа.

"Это не значит, что это событие нужно толковать как измену. Ее нужно толковать исключительно с процессуальной точки зрения", – резюмировал Андрей Вигиринский.

Что известно о решении суда в Гааге