Так, видача МКС ордера на арешт Путіна є прецедентом, адже перший раз це стосується лідера ядерної держави. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.
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У чому важливість видачі ордера МКС
Механізмів та інструментів притягнення очільника Кремля до відповідальності поки фактично не існує. Їх треба буде відпрацьовувати в процесі цієї справи. Однак ця історія є дуже важливою з політичної та символічної точки зору.
Факт видачі цього ордера багато чого змінить. Зокрема, щодо сприйняття Росії та Путіна, а також реакції інших країн щодо процесів, які зараз відбуваються та пов'язані з країною-агресоркою.
Як він вплинув на самого Путіна та режим
Рейтерович зауважив, існує ймовірність, що російський диктатор може бути притягнутий до відповідальності. Так, це може відбутися за 2 сценаріями:
- щонайменше в Росії змінюється режим і нове керівництво готове видати Путіна;
- революція в країні-агресорці.
Поки ці сценарії виглядають не зовсім реальними. При цьому сам факт публікації ордера й надана аргументація вже завдали колосальної шкоди Росії та безпосередньо Путіну. Це тільки початок,
– підкреслив політолог.
На його думку, це не останнє рішення щодо кремлівського диктатора та його оточення. Всі інші заяви, які робитимуться в цьому контексті "підточуватимуть" російський режим і робитимуть його слабшим.
Окрім того, видача ордера МКС зробила свій вклад у руйнування образа Путіна та його "другої армії світу". Це сильно вдарило морально по російському диктатору.
Рейтерович про ордер на арешт на Путіна: дивіться відео
Чому ордер одразу на Путіна, а не його посіпак
Важливо, що МКС видав ордер безпосередньо на російського диктатора. Причиною є те, що суд знайшов достатньо доказів для цього та спирався на безліч фактів, коли виносив рішення, зокрема:
- укази Путіна щодо депортації українців та дітей, які можна знайти на сайті президента Росії;
- під час зустрічі з уповноваженою президента Росії у справах дитини Марією Львовою-Бєловою Путін фактично підтвердив, що допоміг їй красти українських дітей.
Суд ухвалив таке рішення за сукупністю доказів, які є публічними і їх можна знайти на сайті президента Росії. Це катастрофа для російського режиму, тому що вони втратили певною мірою пильність,
– сказав політолог.
Так, з 2014 року росіяни вигадували безліч "их там нет". А зараз почали називати речі своїми іменами. Отже, суд має колосальну доказову базу, яка дозволяє йому саме так кваліфікувати ці злочини та виносити відповідні приписи.
Ордер на арешт Путіна: головне
- 17 березня у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Владіміра Путіна. Відтепер він має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Мовиться про незаконне примусове переміщення українських дітей.
- Крім того, ордер видали й на арешт уповноваженої президента Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової.
- Генпрокурор Андрій Костін розказав, що ордер на арешт Путіна означає, що за межами Росії кремлівського диктатора повинні заарештувати та передати до суду.
- У Росії швидко відреагували на ордер щодо арешту Путіна. Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова заявила, мовляв, рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення.