Так, выдача МКС ордера на арест Путина является прецедентом, ведь в первый раз это касается лидера ядерного государства. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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В чем важность выдачи ордера МКС

Механизмов и инструментов привлечения главы Кремля к ответственности пока фактически не существует. Их нужно будет отрабатывать в процессе этого дела. Однако эта история является очень важной с политической и символической точки зрения.

Факт выдачи этого ордера многое изменит. В частности, относительно восприятия России и Путина, а также реакции других стран на процессы, которые сейчас происходят и связаны со страной-агрессором.

Как он повлиял на самого Путина и режим

Рейтерович заметил, существует вероятность, что российский диктатор может быть привлечен к ответственности. Так, это может произойти по 2 сценариям:

по меньшей мере, в России меняется режим и новое руководство готово выдать Путина;

революция в стране-агрессоре.

Пока эти сценарии выглядят не совсем реальными. При этом сам факт публикации ордера и предоставленная аргументация уже нанесли колоссальный ущерб России и непосредственно Путину. Это только начало,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, это не последнее решение касательно кремлевского диктатора и его окружения. Все остальные заявления, которые будут делаться в этом контексте, будут "подтачивать" российский режим и будут делать его слабее.

Кроме того, выдача ордера МКС внесла свой вклад в разрушение образа Путина и его "второй армии мира". Это сильно ударило морально по российскому диктатору.

Рейтерович об ордере на арест на Путина: смотрите видео

Почему ордер сразу на Путина, а не его приспешников

Важно, что МКС выдал ордер непосредственно на российского диктатора. Причиной является то, что суд нашел достаточно доказательств для этого и опирался на множество фактов, когда выносил решения, в частности:

указы Путина о депортации украинцев и детей, которые можно найти на сайте президента России;

во время встречи с уполномоченной президента России по делам ребенка Марией Львовой-Беловой Путин фактически подтвердил, что помог ей воровать украинских детей.

Суд принял такое решение по совокупности доказательств, которые являются публичными и их можно найти на сайте президента России. Это катастрофа для российского режима, потому что они потеряли в определенной степени бдительность,

– сказал политолог.

Так, с 2014 года россияне придумывали множество "их там нет". А теперь стали называть вещи своими именами. Поэтому суд имеет колоссальную доказательную базу, которая позволяет ему именно так квалифицировать эти преступления и выносить соответствующие предписания.

Ордер на арест Путина: главное