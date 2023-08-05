Об этом 24 Каналу сказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Пока интересы Турции не играют в пользу России.

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Интересы стран

Россия нашла условную "тихую гавань" в Турции для своего бизнеса в связи с санкционным давлением. Турецкому президенту может быть это выгодно для поддержки падающей экономики, потому и встреча с Путиным соответственно тоже.

Москва же рассматривает Турцию как крупный газовый "хаб". Поэтому Эрдоган будет играть на всех партнерских досках, но не в партнерстве с Кремлем. Он будет использовать их в собственных целях,

– отметил политолог.

Политика Эрдогана больше направлена на связи с США и ЕС. А самое главное, вероятно, показать Китаю, что Турция будет основным партнером Черноморского региона.

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Вероятный визит Путина

Владимир Путин может прилететь в Турцию в соотношении 50 на 50. Политолог подчеркнул, что Турция является подписантом Римского устава, но он не ратифицирован местным парламентом. Соответственно и требования ордера, изданного российскому диктатору, не обязаны выполнять. Но это нанесет Эрдогану репутационный удар.

"Эрдогану нужно, чтобы Россия разблокировала Черноморскую акваторию. Это единственный кейс миротворческого содержания. Если этого не будет, будет трудно объяснять, почему через Турцию идет много параллельного импорта. Почему Турция является большим хабом для российских денег и бизнеса и почему не присоединяется к санационным пакетам" , – добавил Буряченко.

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