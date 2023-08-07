Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. На його думку, Путін полетить до Туреччини, щоб позбутися статусу ізгоя, якого він набув після ордера на арешт, виданого гаазьким судом.

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Як зустрінуть у Туреччині російського диктатора

У Ердогана завжди багато неприємних сюрпризів для Путіна. Наприклад, днями портал Oryx опублікував інформацію, згідно якої Туреччина продала Україні боєприпаси за зниженою ціною.

"Росія вже навіть не кричить про "ятаган у спину", тому що звикла до таких подій", – переконаний Сазонов.

Інше питання, чи ризикне Путін летіти в Туреччину, знаючи, що в такий спосіб він може опинитися в гаазькому суді. Хоча водночас Ердоган здатен гарантувати Путіну недоторканність, оскільки намагається дотримуватися нейтралітету.

Зверніть увагу! Туреччина не ратифікувала Римський статут, який зобов'язує країни видавати воєнних злочинців, якщо вони опинилися на їхній території. Тому, на відміну від Південноафриканської республіки, в Туреччині Путін почуватиметься безпечніше.

"Імовірно, саме про гарантії безпеки для російського диктатора зараз ідуть перемовини. Путіну дуже соромно, що він не в змозі робити закордонні візити, зокрема на саміт БРІКС", – нагадує політолог.

Через це над Путіним насміхаються представники російського режиму, і тому він обов’язково скористається нагодою попозувати на перемовинах.

Кирило Сазонов про візит кремлівського диктатора до Туреччини: дивіться відео

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