Их озвучил в эфире Медиацентра относительно ситуации с работой "зернового коридора" Дмитрий Соломчук – член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, информирует 24 Канал.
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Украина продолжит экспорт
На вопрос, будет ли происходить экспорт по Черному морю, он ответил с уверенностью и перечислил несколько альтернативных вариантов, на случай, если "зерновое соглашение" не будет продлено.
По его словам, есть такие альтернативы:
- Во-первых, Украина заложила гарантию в 20 миллиардов гривен для страхования грузов.
И уже есть компании, которые готовы заходить в море под полное страхование КАСКО, даже если соглашения не будет. Грузиться и доставлять наше зерно в нуждающиеся страны,
– отметил Соломчук.
- Во-вторых – за поставки продукции в Черном море, сейчас "вступился" Китай. По словам депутата, для Китая наша сельхозпродукция сегодня важна и доступна из одесских портов логистически.
- И в заключение – на всякий случай расширены объемы доставки по Дунаю.
"Сложности есть, но логистика будет работать", – подчеркнул Соломчук. По его словам, все же есть надежда, что "зерновое соглашение" удастся продлить, но другие варианты уже отработаны.
Объемы, которые Украина сможет экспортировать
Правительство заложило в бюджет средства для страхования судов – сейчас есть уже такие компании. Депутат не уточнил количество компаний, которые сейчас согласились на это, а потому сказать сколько удастся экспортировать – сложно.
По Дунаю, по словам Соломчука, на сегодняшний день – это 3 миллиона тонн.
Через западные границы пока объемы экспорта маленькие – до 300 тонн ежемесячно. Дополнительный способ экспорта по автодорогам – через Румынию.
В итоге, по словам Соломчука, Украина точно сможет экспортировать 3,7 – 3,8 тонны сельскохозяйственной продукции.
Главное об экспорте в рамках "зернового соглашения"
- Инициатива была заключена отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле.
- Она предусматривала создание коридора для вывоза зерна из трех украинских портов ("Черноморск", "Одесса" и "Южный") и снятие барьеров для экспорта российской продовольствия и удобрений.
- Соглашение дважды продлевали: в ноябре 2022 года на 120 дней – до марта, потом еще дважды – на 2 месяца.