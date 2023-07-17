Их озвучил в эфире Медиацентра относительно ситуации с работой "зернового коридора" Дмитрий Соломчук – член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, информирует 24 Канал.

Смотрите также Зерновое соглашение вошло в историю, – Эрдоган предположил, что будет дальше с договоренностями

Украина продолжит экспорт

На вопрос, будет ли происходить экспорт по Черному морю, он ответил с уверенностью и перечислил несколько альтернативных вариантов, на случай, если "зерновое соглашение" не будет продлено.

По его словам, есть такие альтернативы:

  • Во-первых, Украина заложила гарантию в 20 миллиардов гривен для страхования грузов.

И уже есть компании, которые готовы заходить в море под полное страхование КАСКО, даже если соглашения не будет. Грузиться и доставлять наше зерно в нуждающиеся страны,
– отметил Соломчук.

  • Во-вторых – за поставки продукции в Черном море, сейчас "вступился" Китай. По словам депутата, для Китая наша сельхозпродукция сегодня важна и доступна из одесских портов логистически.
  • И в заключение – на всякий случай расширены объемы доставки по Дунаю.

"Сложности есть, но логистика будет работать", – подчеркнул Соломчук. По его словам, все же есть надежда, что "зерновое соглашение" удастся продлить, но другие варианты уже отработаны.

Объемы, которые Украина сможет экспортировать

Правительство заложило в бюджет средства для страхования судов – сейчас есть уже такие компании. Депутат не уточнил количество компаний, которые сейчас согласились на это, а потому сказать сколько удастся экспортировать – сложно.

По Дунаю, по словам Соломчука, на сегодняшний день – это 3 миллиона тонн.

Через западные границы пока объемы экспорта маленькие – до 300 тонн ежемесячно. Дополнительный способ экспорта по автодорогам – через Румынию.

В итоге, по словам Соломчука, Украина точно сможет экспортировать 3,7 – 3,8 тонны сельскохозяйственной продукции.

Главное об экспорте в рамках "зернового соглашения"

  • Инициатива была заключена отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле.
  • Она предусматривала создание коридора для вывоза зерна из трех украинских портов ("Черноморск", "Одесса" и "Южный") и снятие барьеров для экспорта российской продовольствия и удобрений.
  • Соглашение дважды продлевали: в ноябре 2022 года на 120 дней – до марта, потом еще дважды – на 2 месяца.