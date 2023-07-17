Их озвучил в эфире Медиацентра относительно ситуации с работой "зернового коридора" Дмитрий Соломчук – член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, информирует 24 Канал.

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Украина продолжит экспорт

На вопрос, будет ли происходить экспорт по Черному морю, он ответил с уверенностью и перечислил несколько альтернативных вариантов, на случай, если "зерновое соглашение" не будет продлено.

По его словам, есть такие альтернативы:

Во-первых, Украина заложила гарантию в 20 миллиардов гривен для страхования грузов.

И уже есть компании, которые готовы заходить в море под полное страхование КАСКО, даже если соглашения не будет. Грузиться и доставлять наше зерно в нуждающиеся страны,

– отметил Соломчук.

Во-вторых – за поставки продукции в Черном море, сейчас "вступился" Китай. По словам депутата, для Китая наша сельхозпродукция сегодня важна и доступна из одесских портов логистически.

И в заключение – на всякий случай расширены объемы доставки по Дунаю.

"Сложности есть, но логистика будет работать", – подчеркнул Соломчук. По его словам, все же есть надежда, что "зерновое соглашение" удастся продлить, но другие варианты уже отработаны.

Обратите внимание! В Кремле сегодня, 17 июля, заявили, что приостанавливают действие "зернового соглашения". Это произошло после того, как Россия объявила, что ночью Крымский мост был "атакован надводными беспилотниками". Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" вошло в историю как важный дипломатический успех, поэтому он будет пытаться продолжить его действие.

Объемы, которые Украина сможет экспортировать

Правительство заложило в бюджет средства для страхования судов – сейчас есть уже такие компании. Депутат не уточнил количество компаний, которые сейчас согласились на это, а потому сказать сколько удастся экспортировать – сложно.

По Дунаю, по словам Соломчука, на сегодняшний день – это 3 миллиона тонн.

Через западные границы пока объемы экспорта маленькие – до 300 тонн ежемесячно. Дополнительный способ экспорта по автодорогам – через Румынию.

В итоге, по словам Соломчука, Украина точно сможет экспортировать 3,7 – 3,8 тонны сельскохозяйственной продукции.

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