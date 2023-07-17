Їх озвучив в ефірі Медіацентру щодо ситуації із роботою "зернового коридору" Дмитро Соломчук – член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, інформує 24 Канал.

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Україна продовжить здійснювати експорт

На запитання, чи буде відбуватись експорт по Чорному морі, він відповів з упевненістю і перерахував кілька альтернативних варіантів, на випадок, якщо "зернову угоду" таки не продовжать.

За його словами, є такі альтернативи:

По-перше, Україна заклала гарантію 20 мільярдів гривень для страхування вантажів.

"Вже є компанії, які готові заходити в море під повне страхування КАСКО, навіть якщо угоди не буде. Вантажитись і доставляти наше зерно в країни, які цього потребують", – зазначив Соломчук.