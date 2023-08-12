Утім, немає жодних гарантій, що Росія не атакуватиме порти, відзначив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом. Також питання у страхуванні вантажів.

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Питання страхування

Після виходу Росії із зернової угоди Україна заклала гарантію у 20 мільярдів гривень для страхування вантажів. Тобто є компанії, які готові вантажитись і доставляти українське зерно замовникам.

"Для суден ризику немає, але статися може будь-що. Тому створені страхові фонди. Якщо вже відкритий реєстр для суден, які можуть заходити, то це взагалі хороша ідея", – відзначив Клочок.

На його думку Росія не наважиться атакувати саме судна, бо розумітиме для себе наслідки. Оскільки тут мовиться не про українські кораблі, а країн-членів НАТО.

"Якщо згадати три судна, які заходили з Чорноморського регіону в русло Дунаю, то їх прикривало 4 літаки НАТО, які не були озброєні відповідними засобами ураження, але вели спостереження, безпілотник і літаки США. А румунські літаки стояли в аеродромі на старті на випадок, якщо виникне якась історія – завдати ударів у відповідь", – нагадав експерт-аналітик.

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А от завдати ударів по українським портам, звідки може відвантажуватися продовольство, країна-агресорка може. Тому існують ось такі ризики.

З іншого боку своєю ініціативою Україна ще раз демонструє світові слабкість Путіна. Попри усі його намагання, наша країна створює свій зерновий коридор і впевнено заявляє: кораблі йшли і йтимуть з портів.

Зараз усі дивляться і розуміють, що Путін не всемогутній, з ним можна не воювати, але й не дружити,

– додав Валерій Клочок.

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