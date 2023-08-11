Про це 24 Каналу сказав капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. Він зазначив, що у межах нових тимчасових маршрутів до портів України, оголошених військово-морським флотом ЗСУ, ймовірно, передбачені певні заходи безпеки.

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"Якщо було офіційне повідомлення про створення таких маршрутів, то якісь заходи для убезпечення судноплавства у межах цих маршрутів також сплановані. Я дуже сподіваюсь, що будуть залучені і військово-морські сили, і ППО, щоб гарантувати безпечну навігацію суден у межах цих коридорів", – мовив капітан запасу.

Ракетна небезпека у Чорному морі

Для кораблів, які наважаться рухатися у бік українських портів, лишаються актуальними мінна небезпека та загроза ракетних ударів від російських терористів. Щодо першого, Україна довела свою здатність ефективно ліквідовувати міни: під час зернового коридору понад 1000 суден вийшло із трьох українських портів і жодного інциденту, пов'язаного з мінною небезпекою, не трапилось.

"Щодо небезпеки ударів з повітря, – тут для захисту нам потрібні ППО. Про це нині багато говорять, і зокрема представниця Пентагону у своєму виступі зазначила, що наступні чотири NASAMS, які отримає Україна, будуть спрямовані саме на захист портів", – повідомив Риженко.

Додатково, для захисту суден можуть залучати авіацію, однак тут наші можливості обмежені. Росія поки що домінує у повітрі, оскільки застосовує системи С-400, які на великій відстані виявляють та знищують повітряні цілі.

Територіальні води НАТО

Третім заходом безпеки може стати використання водного шляху вздовж узбережжя наших сусідів, які є членами НАТО. Тобто домовленість, згідно із якою кораблі зможуть проходити на західному узбережжі Чорного моря в межах територіальних вод цих країн.

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