Про це 24 Каналу сказав капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. Він зазначив, що у межах нових тимчасових маршрутів до портів України, оголошених військово-морським флотом ЗСУ, ймовірно, передбачені певні заходи безпеки.
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"Якщо було офіційне повідомлення про створення таких маршрутів, то якісь заходи для убезпечення судноплавства у межах цих маршрутів також сплановані. Я дуже сподіваюсь, що будуть залучені і військово-морські сили, і ППО, щоб гарантувати безпечну навігацію суден у межах цих коридорів", – мовив капітан запасу.
Ракетна небезпека у Чорному морі
Для кораблів, які наважаться рухатися у бік українських портів, лишаються актуальними мінна небезпека та загроза ракетних ударів від російських терористів. Щодо першого, Україна довела свою здатність ефективно ліквідовувати міни: під час зернового коридору понад 1000 суден вийшло із трьох українських портів і жодного інциденту, пов'язаного з мінною небезпекою, не трапилось.
"Щодо небезпеки ударів з повітря, – тут для захисту нам потрібні ППО. Про це нині багато говорять, і зокрема представниця Пентагону у своєму виступі зазначила, що наступні чотири NASAMS, які отримає Україна, будуть спрямовані саме на захист портів", – повідомив Риженко.
Додатково, для захисту суден можуть залучати авіацію, однак тут наші можливості обмежені. Росія поки що домінує у повітрі, оскільки застосовує системи С-400, які на великій відстані виявляють та знищують повітряні цілі.
Територіальні води НАТО
Третім заходом безпеки може стати використання водного шляху вздовж узбережжя наших сусідів, які є членами НАТО. Тобто домовленість, згідно із якою кораблі зможуть проходити на західному узбережжі Чорного моря в межах територіальних вод цих країн.
Зерновий коридор у Чорному морі: останнє
- Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден, які йдуть до або з портів України. Маршрути в першу чергу використовуватимуть для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. У ВМС уточнили, що до проходу маршрутами допускатимуться судна, власники й капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.
- У турецькому порту Деріндже, що у північній частині країни, 7 серпня пролунав потужний вибух, коли там відвантажували судно із зерном. Голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал однією з ймовірних причин вибуху називає диверсію.
- Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна експортуватиме зерно, подобається це Кремлю чи ні. Він також додав, що вже вживаються відповідні заходи, які дозволять це робити.