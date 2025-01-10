Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

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Яка мрія у Путіна і яка – в Зеленського

Президент підкреслив: Україна хоче миру найбільше за всіх. Але такого миру, щоб точно знати, що Путін не повернеться. Тобто щоб не повторилася ситуація, яка була після анексії Криму і захоплення Донбасу, коли Росія повернулася за вісім років з новою агресією.

Америка та Європа мають дати Україні дуже сильні гарантії безпеки, щоб росіяни не напали знову. Гарант вважає, що США мають продовжувати тиск на Москву.

Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю, це факт. Це його мрія – знищити нас повністю, окупувати нас повністю. І не треба вірити в казки. Тому гарантії безпеки для України треба дати такі, які не дадуть можливість йому знов прийти з війною. Це наша мрія в цьому році – отримати такі гарантії і в цьому році закінчити війну. Ми будемо робити для цього все,

– підкреслив Зеленський.