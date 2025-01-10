Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского.

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Какая мечта у Путина и какая – у Зеленского

Президент подчеркнул: Украина хочет мира больше всех. Но такого мира, чтобы точно знать, что Путин не вернется. То есть чтобы не повторилась ситуация, которая была после аннексии Крыма и захвата Донбасса, когда Россия вернулась через восемь лет с новой агрессией.

Америка и Европа должны дать Украине очень сильные гарантии безопасности, чтобы россияне не напали снова. Гарант считает, что США должны продолжать давление на Москву.

Путин хочет и всегда хотел уничтожить Украину полностью, это факт. Это его мечта – уничтожить нас полностью, оккупировать нас полностью. И не надо верить в сказки (которые может рассказывать Путин, – 24 Канал). Поэтому гарантии безопасности для Украины надо дать такие, которые не дадут возможность ему вновь прийти с войной. Это наша мечта в этом году – получить такие гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все,

– подчеркнул Зеленский.

По его мнению, важно не повторять ошибки прошлого и не допустить новый замороженный конфликт.