Какой будет погода в ближайшие дни, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода в Украине

В ближайшие дни в Украине продолжатся температурные качели. Хотя на выходной ударил мороз, впрочем, дальше снова стремительно потеплело. Будет преобладать плюсовая температура.

Синоптик отметила, сейчас у нас интенсивные воздушные потоки. Они с северо-запада, впрочем, все равно так складываются воздушные массы, что температура будет несколько выше.

Ближайшей ночью вообще будет 0 – +5 градусов. Опять же, даже без морозов ночью. Днем +3 – +8, на Юге +7 – +12 градусов,

– сказала Наталья Птуха.

Кстати, из-за сильного ветра 16 декабря объявляли II уровень опасности в западных, северных и большинстве центральных областей. Впрочем, во вторник уже I уровень опасности, – ожидаются порывы в пределах 15 – 20 метров в секунду практически по всей Украине, кроме Закарпатья.

17 декабря в Украине продолжатся осадки. Впрочем, преимущественно будут в виде дождя. В Карпатах, на Востоке и Северо-Востоке – с мокрым снегом.

В дальнейшем, 19 – 20 декабря, распространит свое влияние поле повышенного давления. Поэтому существенные осадки не ожидаются. Только в Карпатах, на Востоке и Северо-Востоке небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью от +4 до -3 градусов. Только 19 декабря на Левобережье местами может быть до -7 градусов из-за прояснения,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Эксперт объяснила, если будет ясная ночь, холодный воздух, конечно же, температурные показатели могут быть ниже. Впрочем, днем еще остается 0 – +8 градусов, а на Прикарпатье и крайнем Юге даже до +11 градусов.

На выходных температура снова может снизиться. Впрочем, существенные, сильные колебания не ожидаются, отметила Наталья Птуха. Морозов даже до -10 градусов еще будет.

Обратите внимание! Интервью с Натальей Птухой о прогнозах на декабрь, – будут ли в этом месяце сильные морозы, какой погоды ждать на Рождество и Новый год, а также когда выпадет снег, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.