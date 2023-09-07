Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил України теж продовжують давати відсіч ворогу. За минулу добу, 6 вересня, їм вдалося знищити 2 катери та 17 ворожих дронів.
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Росіяни втратили особовий склад та техніку
Відповідно до повідомлення Військово-Морських Сил остаточні втрати ще уточнюються.
Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупанти, 2 катери, 2 артилерійські системи, 2 авто та 17 квадрокоптерів,
– мовиться в повідомленні.
Російські військові продовжують зазнавати втрат у злочинній війні проти України, яку розв’язала Росія.
Росія продовжує втрачати солдат та техніку / Інфографіка Військово-Морських Сил України
Втрати ворога: останні новини
- За понад рік повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити 266 900 російських загарбників. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
- Сили Спеціальних Операцій знищили склад окупантів на Бахмутському напрямку. Там ворог зберігав керовані ракети. За інформацією ССО, на складі зберігалися керовані ракети 9М127 "Віхрь". Саме їх окупанти запускають з гелікоптерів Ка-50 та Ка-52.
- Українські військові продовжують вражати техніку окупантів на тимчасово окупованій території нашої держави. Так, у СтратКомі ЗСУ розповіли, що нашим військовим вдалося знищити ще один ворожий склад. Це сталося біля тимчасово окупованого селища Миронівське, що в Донецькій області. На цьому складі окупанти зберігали своє військове спорядження.