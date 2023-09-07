Але це лише вершинка айсберга. Вражає загальна цифра з 24 лютого 2022 року. За понад рік повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити 266 900 російських загарбників. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Зауважимо, що так звана "друга армія світу" стала скромнішою не лише за кількістю живої сили. Також на брухт перетворили чимало техніки ворога. Більше не нестимуть жодної загрози тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня. А ще в окупантів стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Найдорожчою втратою росіян залишається крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

танків – 4 506;

бойових броньованих машин – 8 703;

артилерійських систем – 5 722;

РСЗВ – 753;

засоби ППО – 506;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 541;

крилаті ракети – 1 455;

кораблі /катери – 19;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 217;

спеціальна техніка – 859.



Актуальні втрати ворога станом на 7 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. У ньому йдеться про те, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога, а також позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Результативно зі своєю роботою впоралися підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони скупчення живої сили, зброї та техніки окупантів.