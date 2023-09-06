Як пишуть пропагандисти, Слідчий комітет Росії на підставі даних від ФСБ та міноборони оголосив про підозру та про оголошення в міжнародний розшук українського військового, інформує 24 Канал. Українському військовому у Росії інкримінують організацію атак безпілотників по території Росії й тим сами підтверджують успішність ударів дронів.

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У Росії визнала втрати після удару по аеродрому "Дягилево"

У слідстві розглядають дві атаки безпілотників у жовтні – грудні 2022 року, внаслідок яких Росія зазнала втрат у техніці та особовому складі.

Росіяни заявляють, що 7 жовтня 2022 року український безпілотник UJ-22 Airborne, споряджений уламково-фугасною бойовою частиною, долетів до російського аеродрому "Шайковка".

Дрон на висоті лише 10 метрів над стоянкою бомбардувальників провів успішний підрив. Росіяни стверджують, що їм дивом вдалося уникнути втрат.

5 грудня 2022 року Україною нібито був використаний радянський безпілотник Ту-141 "Стриж", перероблений у дрон-камікадзе, який завдав удару по аеродрому "Дягилево".

Російські силовики бідкаються, що внаслідок цієї атаки було пошкоджено одразу три бомбардувальники Ту-22М3, одна ракета Х-32, дві будівлі інженерно-авіаційних служб ескадрилій та два автомобілі. Троє окупантів загинуло, ще семеро отримали поранення.

Звернуть увагу. В українській розвідці нещодавно підтвердили інформацію, що завдали удару по аеродрому "Дягилево" модернізованим безпілотником "Стриж".

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