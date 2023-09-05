Зважаючи на постійний ракетний терор Росії як по житлу звичайних українців, так і по критично важливій інфраструктурі, ця американська зброя може стати важливим елементом посиленням протиповітряної оборони нашої держави вже цієї осені та взимку.
До теми Україна отримає ракети Sea Sparrow: що про них відомо і як ЗСУ будуть їх використовувати
Ціна питання та скільки ракет отримає Україна
Ще в січні 2023 року Пентагон повідомив, що планує передати Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow. Вже 1 червня 2023 року Білий дім оголосив про новий пакет воєнної допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Його основну склали саме згадані ракети.
У вересні до ініціативи США приєдналася Бельгія. Мова наразі йде лише про вісім ракет, які Брюссель викупив у Німеччини, а тепер передає Україні.
Бойові стрільби RIM-7 Sea Sparrow: дивіться відео
Нині західні армії переходять на нові ракети, а тому без проблем передадуть Sea Sparrow Україні. Таким чином, можна сподіватись, що приклад США та Бельгії стане показовим для інших союзників.
Sea Sparrow – основні характеристики
- клас – зенітна ракета малої дальності,
- виробник – Raytheon і General Dynamic (США),
- довжина корпусу – 3,7 метра,
- діаметр фюзеляжу – 0,23 метра,
- розмах крил – 1,02 метра,
- маса спорядженої ракети – 230 кілограмів,
- маса бойової частини – 40,5 кілограма,
- операційна дальність – до 20 кілометрів,
- мінімальна дальність пострілу – 1,5 кілометра,
- максимальна – 20 – 30 кілометрів,
- мінімальна висота перехоплення – 6 метрів,
- максимальна висота перехоплення – 15 240 метрів,
- швидкість – 4 256 кілометрів на годину.
Характеристики Sea Sparrow / інфографіка ArmyInform
Чому передача ракет затримувалась?
Тут жодної бюрократії. Справа в тому, що RIM-7 Sea Sparrow розроблені ще в далекі 60-ті роки, як корабельні ракети, власне, на це й натякає сама назва.
Їхнє головне призначення – перехоплення ракет ворога, що загрожують флоту. Саме такого типу захисту, в квітні 2022 року, забракло, наприклад, російському крейсеру "Москва".
- Sea Sparrow створили на базі ракети класу "повітря – повітря" AIM-7 Sparrow. Так просто "Горобець" став "морським горобцем", можливо, передбачивши появу свого тезки Джека. Sea Sparrow мають радіолокаційне наведення та призначені для перехоплення літаків або крилатих ракет, а також дронів.
- Україні вони дуже потрібні, але не на воді, а на суходолі, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури від нальотів "шахедів". Але для цього спершу було потрібно адаптувати RIM-7 Sea Sparrow для запуску зі суходолу.
Запуск Sea Sparrow з військового корабля / фото seaforces.org
На початку 2010-их років вдалу "пересадку" зробила чеська зброярська компанія Retia – Sea Sparrow поставили на шасі "Куба М2". Новий продукт отримав назву Куб-CZ, а також модернізований радар.
Ракети Sea Sparrow чехи дбайливо розмістили в коробчасті пускові установки (від ЗРК Aspide). Також схожі експерименти в той же час робили поляки, зокрема, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (WZU) у 2008 представили власну версію оновленого "Куба", проте, у серію "виріб" не пішов.
Польська та чеська модернізації "Куб М2" під ракети RIM-7 Sea Sparrow:
Чеський досвід було взято за основу для фінального рішення для України. На це, зокрема, натякають і факти передачі старих радянських пускових.
Українські та американські інженери почали шукати рішення та втілювати його в життя. У результаті Sea Sparrow були адаптовані під радянські ЗРК "Бук" і "Куб".
Протидія ракетним обстрілам
На вирішення проблеми пішли місяці, але можна визнати, що з дедлайном всі впоралися – саме на осінь очікуються нові спроби росіян "заморозити" Україну, а тому значення ракет, які зможуть надійно захищати об’єкти критичної інфраструктури, перехоплювати "Шахеди" та російські крилаті ракети "Калібр" і Х-101, суттєво зростає.
Модернізовані Чехією старі радянські 2К12М2 "Куб-М2" вже працюють в Україні. Схоже, тепер вони навчилися використовувати американські ракети замість рідних 3M9.
На "Кубі" стоять три ракети, через що ЗРК називають "трьома пальцями смерті" –можливо, щось схоже у своєму флешмобі намагався відтворити вже колишній міністр культури Ткаченко.
Ці комплекси працюють на гусеничному ходу, тому мають високу мобільність, а відповідно – можуть не лише "чекати" на ворожі атаки з повітря, але й самостійно висуватися ближче до лінії фронту та робити засідки на ворожі літаки та гелікоптери.
Втім, для цих завдань у ЗСУ є інші, "молодші", варіанти, натомість основним завданням "Кубів" стане саме охорона стратегічних об'єктів.
Нове життя для "Буків"
Ще одними носіями Sea Sparrow стануть ЗРК середньої дальності "Бук".
Розлого Ракети до "Буку", – військовий експерт назвав переваги Sea Sparrow
Інтеграція Sea Sparrow до "Буку" – це справжня загадка, тому що наукової відповіді, як це відбулося, не існує. Але є факт: всі "Буки", які є в наявності в Україні, можна використовувати для виконання ними своїх бойових задач.
Це навіть складніше, ніж інтеграція протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM під крило радянських МіГ-29. Це зробили українські інженери у співпраці з американськими,
– наголосив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі 24 Каналу.
"Буки" добре зарекомендували себе на війні, проте, як і у випадку з "Кубом", наразі ресурси "рідних" ракет 9М38 вичерпані, а тому адаптація американських снарядів є критично важливою.
Застосовувати Sea Sparrow на "Буках" можна без будь-якої втрати якості. І це дуже погані новини для окупантів – їхні сподівання на те, що Україна вичерпає усі свої запаси систем ППО / ПРО, не справдяться. Україна готова до нових випробувань.