Учитывая постоянный ракетный террор России как по жилью обычных украинцев, так и по критически важной инфраструктуре, это американское оружие может стать важным элементом усиления противовоздушной обороны нашего государства уже этой осенью и зимой.
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Цена вопроса и сколько ракет получит Украина
Еще в январе 2023 года Пентагон сообщил, что планирует передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Уже 1 июня 2023 Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Его основную часть составили именно упомянутые ракеты.
В сентябре к инициативе США присоединилась Бельгия. Речь идет только о восьми ракетах, которые Брюссель выкупил у Германии, а теперь передает Украине.
Боевые стрельбы RIM-7 Sea Sparrow: смотрите видео
В настоящее время западные армии переходят на новые ракеты, поэтому без проблем передадут Sea Sparrow Украине. Таким образом можно надеяться, что пример США и Бельгии станет показательным для других союзников.
Sea Sparrow – основные характеристики
- класс – зенитная ракета малой дальности,
- производитель – Raytheon и General Dynamic (США),
- длина корпуса – 3,7 метра,
- диаметр фюзеляжа – 0,23 метра,
- размах крыльев – 1,02 метра,
- масса снаряженной ракеты – 230 килограммов,
- масса боевой части – 40,5 килограмма,
- операционная дальность – до 20 километров,
- минимальная дальность выстрела – 1,5 километра,
- максимальная – 20 – 30 километров,
- минимальная высота перехвата – 6 метров,
- максимальная высота перехвата – 15 240 метров,
- скорость – 4 256 километров в час.
Характеристики Sea Sparrow / Инфографика ArmyInform
Почему передача ракет задерживалась?
Здесь никакой бюрократии. Дело в том, что RIM-7 Sea Sparrow разработаны еще в далекие 60-е годы как корабельные ракеты, собственно, на это и намекает само название.
Их главное предназначение – перехват ракет врага, угрожающих флоту. Именно такого типа защиты в апреле 2022 года не хватило, например, российскому крейсеру "Москва".
- Sea Sparrow создали на базе ракеты класса "воздух – воздух" AIM-7 Sparrow. Так просто "Воробей" стал "морским воробьем", возможно, предсказав появление своего тезки Джека. Sea Sparrow имеют радиолокационную наводку и предназначены для перехвата самолетов или крылатых ракет, а также дронов.
- Украине они очень нужны, но не на воде, а на суше, чтобы оградить объекты критической инфраструктуры от налетов "шахедов". Но для этого сначала нужно было адаптировать RIM-7 Sea Sparrow для запуска с суши.
Запуск Sea Sparrow с военного корабля / фото seaforces.org
В начале 2010-х годов удачную "пересадку" сделала чешская оружейная компания Retia – Sea Sparrow поставили на шасси "Куба М2". Новый продукт получил название Куб-CZ, а также модернизированный радар.
Ракеты Sea Sparrow чехи бережно разместили в коробчатых пусковых установках (от ЗРК Aspide). Также подобные эксперименты в то же время делали поляки, в частности, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (WZU) в 2008 году представили собственную версию обновленного "Куба", однако, в серию "изделие" не пошло.
Польская и чешская модернизации "Куб М2" под ракеты RIM-7 Sea Sparrow:
Чешский опыт был взят за основу для финального решения для Украины. На это, в частности, намекают и факты передачи старых советских пусковых.
Украинские и американские инженеры начали искать решение и претворять его в жизнь. В результате Sea Sparrow были адаптированы под советские ЗРК "Бук" и "Куб".
Противодействие ракетным обстрелам
На решение проблемы ушли месяцы, но можно признать, что с дедлайном все справились – именно осенью ожидаются новые попытки россиян "заморозить" Украину, а потому значение ракет, которые смогут надежно защищать объекты критической инфраструктуры, перехватывать "Шахеды" и российские крылатые. ракеты "Калибр" и Х-101, существенно возрастает.
Модернизированные Чехией старые советские 2К12М2 "Куб-М2" уже работают в Украине. Похоже, теперь научились использовать американские ракеты вместо родных 3M9.
На "Кубе" стоят три ракеты, из-за чего ЗРК называют "тремя пальцами смерти" – возможно, что-то похожее в своем флешмобе пытался воспроизвести уже бывший министр культуры Ткаченко.
Эти комплексы работают на гусеничном ходу, поэтому имеют высокую мобильность, а соответственно – могут не только "ждать" вражеских атак с воздуха, но и самостоятельно выдвигаться ближе к линии фронта и делать засады на вражеские самолеты и вертолеты.
Впрочем, для этих задач в ВСУ есть другие, "младшие" варианты. Основной же задачей "Кубов" станет именно охрана стратегических объектов.
Новая жизнь для "Буков"
Еще одними носителями Sea Sparrow станут ЗРК средней дальности "Бук".
Детальней Ракеты к "Буку", – военный эксперт назвал преимущества Sea Sparrow
Интеграция Sea Sparrow с "Буком" – это настоящая загадка, потому что научного ответа как это произошло, не существует. Но есть факт: все "Буки", которые есть в Украине, можно использовать для выполнения ими своих боевых задач.
Это даже сложнее, чем интеграция противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM под крыло советских МиГ-29. Это сделали украинские инженеры в сотрудничестве с американскими,
– подчеркнул военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии 24 Каналу.
"Буки" хорошо зарекомендовали себя на войне, однако, как и в случае с "Кубом", сейчас ресурсы "родных" ракет 9М38 исчерпаны, а потому адаптация американских снарядов критически важна.
Применять Sea Sparrow на "Буках" можно без какой-либо потери качества. И это очень плохие новости для оккупантов – их надежды на то, что Украина исчерпает все свои запасы систем ПВО/ПРО, не оправдаются. Украина готова к новым испытаниям.