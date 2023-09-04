Восемь ракет Sea Sparrow предоставят Украине. Об этом сообщает бельгийское издание L'Echo. 24 Канал.
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Что нужно знать об этом вооружении
Последние несколько недель инфопространство преимущественно полнится новостями о самолетах F-16 и ракетах к ним. Но не стоит забывать и о других типах вооружения.
Так, стало известно, что Украина получит выкупленные у Германии ракеты Sea Sparrow – ранее они использовались на немецких фрегатах типа "Бремен". Каждая из восьми ракет стоит примерно 7000 евро.
Журналисты портала "Милитарный" указывают: неизвестно, с какой платформы будут использоваться ракеты, но сообщалось, что Украина и Польша проводят работы по интеграции ракет Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из состава зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Ракеты Sea Sparrow используют пассивную головку самонаведения, поэтому для их использования требуется радиолокационная система целеуказания для ракеты.
Sea Sparrow имеется в нескольких вариантах – морском и авиационном. Их характеристики совпадают, но условия запуска разнятся. Так что эффективная дальность пуска морского варианта вдвое меньше.
Характеристики оружия
- Стартовый вес – 231,2 килограмма;
- масса боевой части – 39 килограммов;
- длина – 3,7 метра;
- диаметр – 0,2 метра;
- размах крыльев – 0,81 метра;
- дальность пуска в переднюю полусферу – 70 километров;
- скорость полета ракеты – 4 Маха.
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Не только ракеты
Также правительство Бельгии планирует поставить Украине техники на 150 миллионов евро – вдобавок к другим проектам поддержки Украины.
Недавно министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила об усилении противовоздушной обороны нашего государства. Она анонсировала новые поставки для ПВО, снабжение боеприпасами и обучение бойцов.
Усиление нашего неба
Раньше была новость о том, что Украина получит антидроновые системы Slinger. Они могут сбивать вертолеты и "Шахеды". У оружия есть тепловизоры и ночной прицел. 30-миллиметровая пушка предназначена для поражения транспортных средств и других воздушных целей типа вертолетов.