Це сталося біля тимчасово окупованого селища Миронівське, що в Донецькій області. На цьому складі окупанти зберігали своє військове спорядження.

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У ЗСУ розповіли про знищення ворожого складу

Українські захисники зазначили, що близько 14 години 30 хвилин вдалося знищити склад військового спорядження окупантів поблизу Миронівського. На відео можна побачити, як вдало Збройні Сили вразили це місце скупчення ворожої екіпіровки.

ЗСУ вразили склад росіян біля Миронівського / Відео СтратКому ЗСУ

Наразі достеменно невідомо, чи є поранені серед окупантів, які могли перебувати на складі. Водночас на відео можна побачити, що від самого складу лишилося лише згарище.

ЗСУ завдають величезних втрат ворогу