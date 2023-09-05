Это произошло возле временно оккупированного поселка Мироновское Донецкой области. На этом складе оккупанты хранили свое военное снаряжение.

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В ВСУ рассказали об уничтожении вражеского склада

Украинские защитники отметили, что около 14 часов 30 минут удалось уничтожить склад военного снаряжения оккупантов вблизи Мироновского. На видео можно увидеть, как удачно Вооруженные Силы поразили это место скопления вражеской экипировки.

ВСУ поразили склад россиян возле Мироновского / Видео СтратКома ВСУ

Пока неизвестно, есть ли раненые среди оккупантов, которые могли находиться на складе. В то же время, на видео можно увидеть, что от самого склада осталось только пепелище.

ВСУ наносят огромные потери врагу