Всего за прошедшие сутки враг 13 раз атаковал украинские позиции и совершил 788 обстрелов. Также противник нанес 1 ракетный и 24 авиаудара.

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Что происходит на Таврическом направлении

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1218 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 172 человека:

безвозвратные – 63,

раненые – 106,

плен – 3.

Кроме этого, уничтожены 20 единиц военной техники врага. В частности:

2 танка,

2 ББМ,

7 артиллерийские системы и минометы,

2 БпЛА,

5 единиц автомобильной техники,

2 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления врага.

Мощные потери оккупантов на фронте

Напомним, что по состоянию на 5 сентября ВСУ уничтожили 265 680 бойцов так называемой "второй армии мира". Потери в технике: