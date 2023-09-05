Всего за прошедшие сутки враг 13 раз атаковал украинские позиции и совершил 788 обстрелов. Также противник нанес 1 ракетный и 24 авиаудара.

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Что происходит на Таврическом направлении

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1218 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 172 человека:

  • безвозвратные – 63,
  • раненые – 106,
  • плен – 3.

Кроме этого, уничтожены 20 единиц военной техники врага. В частности:

  • 2 танка,
  • 2 ББМ,
  • 7 артиллерийские системы и минометы,
  • 2 БпЛА,
  • 5 единиц автомобильной техники,
  • 2 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления врага.

Мощные потери оккупантов на фронте

Напомним, что по состоянию на 5 сентября ВСУ уничтожили 265 680 бойцов так называемой "второй армии мира". Потери в технике:

  • танков – 4 489;
  • боевых бронированных машин – 8670;
  • артиллерийских систем – 5 649;
  • РСЗО – 747;
  • средства ПВО – 504;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4512;
  • крылатые ракеты – 1 447;
  • корабли /катера – 19;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8175;
  • специальная техника – 851.