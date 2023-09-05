Загалом протягом минулої доби ворог 13 разів атакував українські позиції та здійснив 788 обстрілів. Також противник завдав 1 ракетного та 24 авіаударів.

До теми Сили оборони рухаються вперед, – Тарнавський сказав, що відбувається на Таврійському напрямку

Що відбувається на Таврійському напрямку

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1218 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 172 особи:

безповоротні – 63,

поранені – 106,

полон – 3.

Окрім цього, знищено 20 одиниць військової техніки ворога. Зокрема:

2 танки,

2 ББМ,

7 артилерійські системи та міномети,

2 БпЛА,

5 одиниць автомобільної техніки,

2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління ворога.

Потужні втрати окупантів на фронті

Нагадаємо, що станом на 5 вересня ЗСУ знищили 265 680 бійців так званої "другої армії світу". Втрати у техніці: