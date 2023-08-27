Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Захватническая армия безвозвратно потеряла почти 8 десятков солдат.

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Силы обороны наносят России потери на Таврическом направлении.

Тарнавский рассказал, что Силы обороны двигаются вперед на Таврическом направлении.

Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1 268 огневых задач,
– заметил генерал.

За последние сутки потери врага составили 305 человек, в том числе:

  • безвозвратные – 78,
  • раненые – 210,
  • плен – 17.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 32 единицы военной техники противника, в частности:

  • 2 танка,
  • 8 ББМ,
  • 5 артиллерийских систем и минометов,
  • 2 РСЗО,
  • 1 ПТРК,
  • 4 БПЛА,
  • 10 единиц автотехники.

Также Силы обороны сожгли 11 складов боеприпасов врага.

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ВСУ продвинулись сквозь самый сложный участок фронта

  • В американском Институте изучения войны заявили, что Вооруженные Силы Украины продвинулись сквозь самый сложный участок в линии обороны россиян в Запорожской области. Эксперты подчеркнули, что это самые подготовленные оборонные позиции захватчиков.
  • В то же время аналитики ISW предупредили, что новые линии обороны россиян могут быть сложнее предыдущих. Поэтому украинским защитникам может быть тяжело их прорвать.
  • Также о прорыве российских линий обороны высказался и глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что единственно возможным способом прорыва может быть "лишь наша кровь".