Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Захватническая армия безвозвратно потеряла почти 8 десятков солдат.
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Силы обороны наносят России потери на Таврическом направлении.
Тарнавский рассказал, что Силы обороны двигаются вперед на Таврическом направлении.
Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1 268 огневых задач,
– заметил генерал.
За последние сутки потери врага составили 305 человек, в том числе:
- безвозвратные – 78,
- раненые – 210,
- плен – 17.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 32 единицы военной техники противника, в частности:
- 2 танка,
- 8 ББМ,
- 5 артиллерийских систем и минометов,
- 2 РСЗО,
- 1 ПТРК,
- 4 БПЛА,
- 10 единиц автотехники.
Также Силы обороны сожгли 11 складов боеприпасов врага.
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ВСУ продвинулись сквозь самый сложный участок фронта
- В американском Институте изучения войны заявили, что Вооруженные Силы Украины продвинулись сквозь самый сложный участок в линии обороны россиян в Запорожской области. Эксперты подчеркнули, что это самые подготовленные оборонные позиции захватчиков.
- В то же время аналитики ISW предупредили, что новые линии обороны россиян могут быть сложнее предыдущих. Поэтому украинским защитникам может быть тяжело их прорвать.
- Также о прорыве российских линий обороны высказался и глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что единственно возможным способом прорыва может быть "лишь наша кровь".