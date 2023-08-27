Таким образом, общее количество потерь среди российских солдат составило 260 820 человек. Также у россиян есть потери и в своей тяжелой технике и вооружении.
Кстати говоря Ликвидировали вагнеровца Бибера, которого Пригожин покидал "стеречь" Бахмут
Какие потери захватчиков в технике
- Танков – 4396 (+6),
- боевых бронированных машин – 8554 (+15),
- артиллерийских систем – 5403 (+24),
- РСЗО – 728 (+2),
- средств ПВО – 498 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
- крылатых ракет – 1411 (+0),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),
- специальной техники – 808 (+4).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
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Украинские воины мощно ударили по бригаде Черноморского флота
Ночью 25 августа наши защитники нанесли мощный удар по 126 бригаде Черноморского флота России в оккупированном Крыму. В частности, бойцы атаковали оккупантов в селе Перевальное.
Источники 24 Канала сообщили, что удар по 126 бригаде – совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. По захватчикам успешно отработала группа беспилотников.
Известно о нескольких десятках ликвидированных и раненых российских военных. Кроме того, поражены места хранения боеприпасов, а еще получила серьезные повреждения военная техника агрессора