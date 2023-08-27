Таким образом, общее количество потерь среди российских солдат составило 260 820 человек. Также у россиян есть потери и в своей тяжелой технике и вооружении.

Кстати говоря Ликвидировали вагнеровца Бибера, которого Пригожин покидал "стеречь" Бахмут

Какие потери захватчиков в технике

  • Танков – 4396 (+6),
  • боевых бронированных машин – 8554 (+15),
  • артиллерийских систем – 5403 (+24),
  • РСЗО – 728 (+2),
  • средств ПВО – 498 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
  • крылатых ракет – 1411 (+0),
  • кораблей и катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),
  • специальной техники – 808 (+4).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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Украинские воины мощно ударили по бригаде Черноморского флота

Ночью 25 августа наши защитники нанесли мощный удар по 126 бригаде Черноморского флота России в оккупированном Крыму. В частности, бойцы атаковали оккупантов в селе Перевальное.

Источники 24 Канала сообщили, что удар по 126 бригаде – совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. По захватчикам успешно отработала группа беспилотников.

Известно о нескольких десятках ликвидированных и раненых российских военных. Кроме того, поражены места хранения боеприпасов, а еще получила серьезные повреждения военная техника агрессора