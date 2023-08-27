Таким образом, общее количество потерь среди российских солдат составило 260 820 человек. Также у россиян есть потери и в своей тяжелой технике и вооружении.

Кстати говоря Ликвидировали вагнеровца Бибера, которого Пригожин покидал "стеречь" Бахмут

Какие потери захватчиков в технике

Танков – 4396 (+6),

боевых бронированных машин – 8554 (+15),

артиллерийских систем – 5403 (+24),

РСЗО – 728 (+2),

средств ПВО – 498 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

крылатых ракет – 1411 (+0),

кораблей и катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),

специальной техники – 808 (+4).

Советуем прочесть Продвигающий позицию Москвы․ Как Россия манипулирует массами и покупала СМИ Европы в 2022 году

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Смотрите также Афинская декларация и нож в спину от Сербии: как Украина отвоевывает у России влияние на Балканах

Украинские воины мощно ударили по бригаде Черноморского флота

Ночью 25 августа наши защитники нанесли мощный удар по 126 бригаде Черноморского флота России в оккупированном Крыму. В частности, бойцы атаковали оккупантов в селе Перевальное.

Источники 24 Канала сообщили, что удар по 126 бригаде – совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. По захватчикам успешно отработала группа беспилотников.

Известно о нескольких десятках ликвидированных и раненых российских военных. Кроме того, поражены места хранения боеприпасов, а еще получила серьезные повреждения военная техника агрессора