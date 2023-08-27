Таким чином загальна кількість втрат серед російських солдатів склала 260 820 осіб. Також росіяни мають втрати й у своїй важкій техніці й озброєнні.

До речі Ліквідували вагнерівця Бібера, якого Пригожин залишав "стерегти" Бахмут

Які втрати загарбників у техніці

Танків – 4396 (+6),

бойових броньованих машин – 8554 (+15),

артилерійських систем – 5403 (+24),

РСЗВ – 728 (+2),

засобів ППО – 498 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),

крилатих ракет – 1411 (+0),

кораблів і катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31),

спеціальної техніки – 808 (+4).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Українські воїни потужно вгатили по бригаді Чорноморського флоту

Вночі 25 серпня наші захисники завдали потужного удару по 126 бригаді Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Зокрема, бійці атакували окупантів в селі Перевальне.

Джерела 24 Каналу повідомили, що удар по 126 бригаді – спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ. По загарбниках успішно відпрацювала група безпілотників.

Відомо про кілька десятків ліквідованих і поранених російських військових. Окрім того, уражено місця зберігання боєприпасів, а ще зазнала серйозних пошкоджень військова техніка агресора.