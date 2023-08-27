Так, кількість вагнерівців, які воюють в Україні, продовжує скорочуватися. Як пишуть у телеграм-каналах, кілька тижнів тому ліквідували бійця ПВК з позивним Бібер.
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Бібер більше не "пильнуватиме" Бахмут
Власне, Бібера, а також іншого вагнерівця з позивним Долік, залишив Пригожин наприкінці весни. Тоді фінансист ПВК "Вагнера" виводив найманців. Мовляв, Бібер і Долік отримали важливе завдання – "стерегти" Бахмут.
Власне, 25 травня 2023 року у мережу виклали відео з Євгєнієм Пригожиним. На ньому фінансист ПВК "Вагнера" розповідає, що залишає російському регулярному війську у допомогу двох своїх найманців. Зауважимо, що доля Доліка поки невідома.
Звернімо увагу, що вагнерівці пишаються Бібером. Мовляв, у найманця були внутрішні нагороди типу "Окопний хрест" і медаль "За участь у Бахмутській м'ясорубці".
Додамо, що війна в Україні – не перша у його біографії. Він також воював у Чечні та був серед тих, хто штурмував і знищував Грозний. Власне, Бахмут окупанти теж буквально стерли з лиця землі.
Можемо констатувати, що Бібер випередив Пригожина. Останнього ліквідували 23 серпня. Достеменно невідомо, чи була авіакатастрофа випадковістю, чи спланованою операцією. Але точно відомо одне: ПВК "Вагнера" залишилася без головного свого фінансиста.
Оскільки ми заговорили про ліквідацію вагнерівців, то не зайвим буде згадати про актуальні втрати ворога.
Кількість "пакетів" росте щодня
- За добу 25 серпня нашим захисникам вдалося знищити 460 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року – близько 260 270 окупантів.
- Крім того, на брухт перетворили чимало техніки ворога. Так звана "друга армія світу" залишилася без 4 390 танків, 8 539 бойових броньованих машин, 5 379 артилерійських систем, 726 РСЗВ та 497 засобів ППО.
- А ще окупанти не дорахуються 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 367 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 411 крилатих ракет, 18 суден, 7 823 автомобілів і автоцистерн, а також 804 одиниць спецтехніки.