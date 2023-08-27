Так, количество воюющих в Украине вагнеровцев продолжает сокращаться. Как пишут в телеграм-каналах, несколько недель назад ликвидировали бойца ЧВК с позывным Бибер.
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Бибер больше не будет "охранять" Бахмут
Собственно, Бибера, а также другого вагнеровца с позывным Долик, оставил Пригожин в конце весны. Тогда финансист ЧВК "Вагнера" выводил наемников. Мол, Бибер и Долик получили важную задачу – "стеречь" Бахмут.
25 мая 2023 года в сеть выложили видео с Евгением Пригожиным. На нем финансист ЧВК "Вагнера" рассказывает, что оставляет русскому регулярному войску в помощь двух своих наемников. Заметим, что судьба Долика пока неизвестна.
Обратим внимание, что вагнеровцы гордятся Бибером. Мол, у наемника были внутренние награды типа "Окопный крест" и медаль "За участие в Бахмутской мясорубке".
Добавим, что война в Украине – не первая в его биографии. Он также воевал в Чечне и был среди тех, кто штурмовал и уничтожал Грозный. Собственно, Бахмут оккупанты тоже буквально стерли с лица земли.
Можем констатировать, что Бибер опередил Пригожина. Последнего ликвидировали 23 августа. Доподлинно неизвестно, была ли авиакатастрофа случайностью или спланированной операцией. Но точно известно одно: ЧВК "Вагнера" осталась без главного своего финансиста.
Поскольку мы заговорили о ликвидации вагнеровцев, то нелишне будет вспомнить об актуальных потерях врага.
Количество "пакетов" растет ежедневно
- Через сутки 25 августа нашим защитникам удалось уничтожить 460 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения – с 24 февраля 2022 года – около 260 270 оккупантов.
- Кроме того, в металлолом превратили немало техники врага. Так называемая "вторая армия мира" осталась без 4 390 танков, 8 539 боевых бронированных машин, 5 379 артиллерийских систем, 726 РСЗО и 497 средств ПВО.
- А еще оккупанты не досчитаются 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 367 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 411 крылатых ракет, 18 судов, 7 823 автомобилей и автоцистерн, а также 804 единиц спецтехники.