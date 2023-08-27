Так, количество воюющих в Украине вагнеровцев продолжает сокращаться. Как пишут в телеграм-каналах, несколько недель назад ликвидировали бойца ЧВК с позывным Бибер.

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Бибер больше не будет "охранять" Бахмут

Собственно, Бибера, а также другого вагнеровца с позывным Долик, оставил Пригожин в конце весны. Тогда финансист ЧВК "Вагнера" выводил наемников. Мол, Бибер и Долик получили важную задачу – "стеречь" Бахмут.

25 мая 2023 года в сеть выложили видео с Евгением Пригожиным. На нем финансист ЧВК "Вагнера" рассказывает, что оставляет русскому регулярному войску в помощь двух своих наемников. Заметим, что судьба Долика пока неизвестна.

Обратим внимание, что вагнеровцы гордятся Бибером. Мол, у наемника были внутренние награды типа "Окопный крест" и медаль "За участие в Бахмутской мясорубке".

Добавим, что война в Украине – не первая в его биографии. Он также воевал в Чечне и был среди тех, кто штурмовал и уничтожал Грозный. Собственно, Бахмут оккупанты тоже буквально стерли с лица земли.

Можем констатировать, что Бибер опередил Пригожина. Последнего ликвидировали 23 августа. Доподлинно неизвестно, была ли авиакатастрофа случайностью или спланированной операцией. Но точно известно одно: ЧВК "Вагнера" осталась без главного своего финансиста.

Поскольку мы заговорили о ликвидации вагнеровцев, то нелишне будет вспомнить об актуальных потерях врага.

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