За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 640 российских военных. Кроме того, превратили в металлолом много вражеской техники и вооружения, пишет 24 Канал.

Кстати говоря ГУР подтвердило удар по бригаде россиян в Крыму: есть погибшие и раненые оккупанты

Потери россиян в Украине

Личного состава – около 260 270 (+640) человек,

танков – 4390 (+12),

боевых бронированных машин – 8539 (+18),

артиллерийских систем – 5379 (+18),

РСЗО – 726 (+2),

средств ПВО – 497 (+2),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4367 (+11),

крылатых ракет – 1411 (+2),

кораблей и катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7823 (+33),

специальной техники – 804 (+2).

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Потери врага на 26 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Удар по бригаде Черноморского флота

Украинские защитники ночью 25 августа нанесли мощный удар по 126 бригаде Черноморского флота России в оккупированном Крыму. Наши бойцы атаковали врага в селе Перевальное.

Источники 24 Канала сообщили, что удар по 126 бригаде – совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. По оккупантам успешно отработала группа беспилотников.

Уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых захватчиков. Также поражены места хранения боеприпасов, получила серьезные повреждения военная техника агрессора.