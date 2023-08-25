Об этом сообщают российские СМИ. В то же время ставленники Путина в Крыму говорят, что якобы уничтожили "все вражеские беспилотные летательные аппараты", передает 24 Канал.

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Что происходило в Крыму ночью 25 августа

Российские пропагандисты говорят, что в районе Севастополя ночью 25 августа было сбито несколько беспилотников неизвестных беспилотников. Кроме этого, очевидцы говорили о взрывах и в другом районе аннексированного Россией Крыма, у мыса Тарханкут.

Во временно оккупированном Севастополе слышали взрывы: смотрите видео

В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал в сети, что несколько беспилотников также якобы сбили в районе мыса Херсонес, возле оккупированного Севастополя. По его словам, пострадавших и жертв вроде бы нет.

Впоследствии местные мониторинговые телеграм-каналы сообщали о "пролете беспилотника" возле Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в оккупированном Симферополе. Через несколько секунд там тоже раздались взрывы.

В Симферополе также слышали взрывы: смотрите видео

Местные также говорили, что активно работала и российская противовоздушная оборона, которая сбивала вражеские беспилотники. Это произошло в Симферополе и Тарханкуте около 4 часов 13 минут по местному времени.

Далее в телеграм-канале "Крымский ветер" писали, что взрывы слышали в районе от Симферополя до Перевального. Там подчеркнули, что звуки пролетов беспилотников напоминали звук двигателей "мопедов".

В "Крымском ветре" также рассказали и о пролете около 17 беспилотников в районе села Берегово, что в Бахчисарайском районе аннексированного полуострова. Такое количество беспилотных летательных аппаратов насчитали всего за 1 час.

В селе Берегово в Крыму зафиксировали 17 беспилотников: смотрите видео

В конце концов, прокомментировали взрывы в Крыму и в российском министерстве обороны. Там подчеркнули, что российское ПВО за ночь на 25 августа "обнаружило 42 БПЛА". Там отчитались, что якобы 9 беспилотников были уничтожены над Крымом, а еще 33 – подавлены путем применения РЭБ и якобы потерпели поражение.

Недавно громко было и в Севастополе