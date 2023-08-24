Итак, около 21:00 местные паблики начали пестрить сообщениями. В них говорилось, что в Севастополе раздалось несколько взрывов.

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Насчитали сначала 5 взрывов

Говорят также, что сильные "хлопки" слышали в Гагаринском районе. Кроме того, жалуются на то, что один из них был "очень длинным".

А еще рассказывают, что два мощных взрыва прогремели в "Камышах". Так в народе называют Камышовую бухту. Тоже жалуются, что было очень громко.

Уже ближе к 21:10 насчитали не 5 "хлопков", а целых 7. В других пабликах рассказывают, что взрывов на самом деле было 10.

В пабликах истерика из-за взрывов в Севастополе / Скриншот

Взрывы слышали в районе Камышовой бухты / Скриншот

Звуки взрывов сняли на камеру: смотрите видео

"Власть" спешит успокоить людей

Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев опубликовал публикацию. В ней он отметил, что "громкие звуки в Севастополе – это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов".

Мол, звук могут слышать в разных районах в зависимости от того, куда веет ветер. Что касается тех так называемых тренировок, то они продлятся до 23:00. Уверяет, что в городе все спокойно.

Оккупантам следует понять, что на полуострове Крым они лишние. Его наши защитники непременно освободят. И это только вопрос времени.

Чего не хватает для освобождения Крыма

На этот вопрос ответил глава ГУР МО Кирилл Буданов. Если раньше речь шла о том, что освобождение будет происходить по дипломатическому пути, то сейчас ни у кого нет никаких сомнений. Полуостров вернут домой после боевых действий.

Есть много еще разных вариантов возвращения Крыма. Но без военных, боевых действий невозможно. Как я говорил, все эти годы. Это моя позиция очень давно,

– заявил глава ГУР.

Правда, Кирилл Буданов отметил, что Крым будут освобождать "комбинированным способом". При этом он решил ограничиться только этими словами, избежав каких-либо деталей.

Обратим внимание, что спецназовцы особым образом поздравили Украину с Днем Независимости. Для этого они провели "неслыханную" операцию в Крыму. Подразделение ГУР "Артан" высадилось вблизи Оленевки и Маяка. Наши разведчики начали сражение с оккупантами. Без потерь они ликвидировали технику противника и личный состав. И оставили захватчикам на память флаг Украины.