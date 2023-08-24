Глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал недавнюю операцию ГУР в Крыму. Он объяснил ее смысл в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему операция в Крыму была важной

Как пояснил Буданов, важность высадки украинских разведчиков в Крыму 24 августа, прежде всего, состоит в том, чтобы люди поверили в победу. Речь идет о поражении России не только на территории материковой Украины, но и на временно оккупированном ею полуострове.

Чтобы они (крымчане – 24 Канал) вспомнили и поверили в то, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами. И возвращение к нормальной жизни – оно продолжается. О них никто не забыл. И никто не собирается просто там оставлять,

– подчеркнул главный украинский разведчик.

Глава ГУР МО отметил, что только нанесением ударов по Крыму все не закончится. Он спрогнозировал наземную операцию и возвращение наших территорий. По его словам, скоро все жители временно оккупированных россиянами территорий дождутся возвращения домой.

Кроме этого, Буданов высказался об освобождении Крыма исключительно дипломатическим путем. Он напомнил, как развивалась российская агрессия с 2014 года и заявил, что дипломатия без владения реальной силой уже бессильна.

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