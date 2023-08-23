Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что Буданов неоднократно прекрасно троллил россиян. В плане медийности он находится буквально на первом месте среди руководителей разведок по всему миру.

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Но не медийностью единственной. Украинские разведчики эффективно работают и осуществляют разную диверсионную работу на временно оккупированном полуострове.

Речь идет именно о диверсионной работе. Подрывы путей сообщения, железнодорожных путей и т.д. Но самый важный аспект разведки – именно разведка. Передав данные нужным людям, можно конвертировать ее в удары ракетами или беспилотниками,

– заметил Шарп.

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Действительно ли в России проблемы с логистикой в Крыму

Как отметил Шарп, конечно, пути сообщения оккупантов в Крыму страдают. Но пока нельзя утверждать, что логистика российских захватчиков критично пострадала на полуострове. Это сделать совсем нелегко, но эффективная работа сил обороны Украины постоянно продолжается.

Давление на логистику есть, что заставляет оккупантов выделять дополнительные ресурсы. Но в целом логистика нарушается систематическими ударами в течение длительного периода времени, которое приводит к снижению регулярного снижения уровня снабжения на фронте.

– рассказал Шарп.

Когда подразделение несколько недель недополучает условную норму снарядов, тогда уже дела начинают идти плохо. Такая ситуация, например, была в оккупантов на правобережье Херсонщины. Украинские военные постоянно атаковали пути сообщения захватчиков, что позволило выгнать их с правого берега.

Взрывы в Крыму: коротко