Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що Буданов неодноразово прекрасно тролив росіян. В плані медійності він перебуває буквально на першому місці серед керівників розвідок по всьому світу.

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Але не медійністю єдиною. Українські розвідники ефективно працюють та здійснюють різну диверсійну роботу на тимчасово окупованому півострові.

Йдеться саме про диверсійну роботу. Підриви шляхів сполучення, залізничних шляхів тощо. Але найважливіший аспект розвідки – саме розвідка. Передавши дані потрібним людям, можна конвертувати її в удари ракетами чи безпілотниками,

– зауважив Шарп.

Дивіться розмову з Давидом Шарпом на ютубі 24 Каналу

Чи дійсно в Росії проблеми з логістикою в Криму

Як наголосив Шарп, звісно, що шляхи сполучення окупантів в Криму страждають. Але поки не можна стверджувати, що логістика російських загарбників критично постраждала на півострові. Це зробити зовсім нелегко, але ефективна робота Сил оборони України постійно триває.

Тиск на логістику є, що змушує окупантів виділяти додаткові ресурси. Але загалом логістика порушується систематичними ударами упродовж довгого періоду часу, яке приводить до зниження регулярного зниження рівня постачання на фронт,

– розповів Шарп.

Коли підрозділ упродовж кількох тижнів недоотримує умовну норму снарядів, тоді вже справи починають йти погано. Така ситуація, до прикладу, була в окупантів на правобережжі Херсонщини. Українські військові постійно атакували шляхи сполучення загарбників, що дозволило вигнати їх з правого берега.

Вибухи в Криму: коротко