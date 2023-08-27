Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор. По его мнению, своими действиями в начале вторжения Россия создала невыгодные для себя условия.

Смотрите также Надо пробивать линии обороны своей кровью – Буданов о контрнаступлении

В чем слабость оккупантов на Юге

Сейчас линия фронта простирается более чем на 1000 километров. Группировки россиян составляют около 300 тысяч личного состава, и этого явно не хватит для надежной обороны.

По мнению Свитана, для того чтобы надежно оборонять свои рубежи, Россия должна была бы увеличить численность своей группировки до 1 миллиона солдат.

Другая важная проблема оккупантов на Юге – недостаток глубины фронта. Российская группировка на Таврическом направлении "обрезана" Азовским морем. Это существенно усложняет логистику для врага, учитывая, что ВСУ имеют способности наносить удары по тылам оккупантов.

Роман Свитан о стратегическом превосходстве Украины на Юге: смотрите видео

"Русская армия не сможет удержать Херсонскую и Запорожскую области потому, что ширина фронта на Юге (400 км от Голой Пристани до Волновахи) существенно превышает его глубину (около 80 км)", – пояснил Свитан.

Значительно легче для России будет содержание Восточного фронта, ведь там цепь снабжения не ограничивается естественными препятствиями. Поэтому выбить россиян из Донецкой и Луганской области будет почти невозможно без коллапса российской экономики.

Обратите внимание! Самым неудобным местом в обороне врага Свитан называет город Энергодар, которое расположено вдали от основных линий обеспечения россиян. При успешном продвижении ВСУ на Мелитополь этот город может попасть в оперативное окружение украинской армии.

Что происходит на Юге Украины