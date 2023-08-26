В субботу, 26 августа, в Мариуполе Донецкой области было громко. Советник мэра временно оккупированного населенного пункта Петр Андрющенко констатировал, что взрывы слышали местные в направлении села Чермалык и Новоазовского района.
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В районах Мариуполя и Мелитополя было громко
Уже не счесть, сколько раз за все время в Мариуполе и других городах на территории, пока контролируемой Россией, было громко. Собственно, на этот раз вспыхнул пожар из-за "хлопка". Вероятно, сдетонировали снаряды захватчиков.
Под Мариуполем по направлению села Чермалык и Новоазовского района пожар с детонацией. #ОгненноеСопротивление на марше. Я же говорил что будет хорошая суббота,
– написал Андрющенко.
Кроме того, он распространил фотографию, на которой видны последствия "хлопка", что цвел в Мариуполе.
Небо Мариуполя после взрывов / Фото "Мариуполь Сопротивление"
Отметим, что населенный пункт Чермалык, о котором упомянул советник мэра Мариуполя, расположен северо-восточнее города и является частью Мариупольского района.
Чермалык, Мариуполь и Новоазовский район: смотрите на карте Google maps
В то же время следует отметить, что взрывы слышали и жители Мелитопольского района Запорожской области. О них сообщил мэр города, являющегося районным центром, Иван Федоров.
Оккупантам на Мелитопольском направлении снова громко. Жители Мелитополя сообщают о взрывах за городом,
– говорится в сообщении.
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Отметим напоследок, что все чаще взрывы слышат жители России в ее признанных миром границах. В ночь на 23 августа беспилотники атаковали район "Москва-Сити" в столице вражеского государства. У оккупантов началась настоящая паника. Вместе с тем не обошлось без сказок об "успешной работе ПВО".