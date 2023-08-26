У суботу, 26 серпня, в Маріуполі на Донеччині було гучно. Радник міського голови тимчасово окупованого населеного пункту Петро Андрющенко констатував, що вибухи чули місцеві в напрямку села Чермалик та Новоазовського району.

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У районах Маріуполя та Мелітополя було гучно

Уже не злічити, скільки разів за весь час в Маріуполі та інших містах на території, що поки контролює Росія, було гучно. Власне, цього разу спалахнула пожежа внаслідок "бавовни". Ймовірно, здетонували снаряди загарбників.

Під Маріуполем в напрямку села Чермалик та Новоазовського району пожежа з детонацією. #ВогневийСпротив на марші. Я ж казав що буде гарна субота,

– написав Андрющенко.

Окрім того, він поширив світлину, на якій видно наслідки "бавовни", що цвіла в Маріуполі.



Небо Маріуполя після вибухів / Фото "Маріуполь Спротив"

Зауважимо, що населений пункт Чермалик, про який згадав радник мера Маріуполя, розташований на північний схід від міста та є частиною Маріупольського району.

Чермалик, Маріуполь та Новоазовський район: дивіться на карті від Google maps

Водночас варто наголосити, що вибухи чули й жителі Мелітопольського району Запорізької області. Про них повідомив мер міста, що є районним центром, Іван Федоров.

Окупантам на Мелітопольському напрямку знову гучно. Жителі Мелітополя повідомляють про вибухи за містом,

– йдеться у повідомленні.

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Зазначимо наостанок, що все частіше вибухи чують жителі Росії, у її визнаних світом кордонах. У ніч проти 23 серпня безпілотники атакували район "Москва-Сіті" у столиці ворожої держави. У окупантів розпочалась справжня паніка. Разом з тим не обійшлось без казок про "успішну роботу ППО".