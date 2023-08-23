Спершу російські ЗМІ повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці – зокрема, у Хімках і інших районах Підмосков'я. Згодом з'явилася про "бавовну" та задимлення в "Москва-Сіті".

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Дрони вкотре атакують російську столицю

Через загрозу "небезпечних об'єктів" у аеропортах Москви ввели план "Килим". Він означає, що роботу летовищ обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив "наліт дронів". За його словами, один БпЛа влучив у "Москва-Сіті", щоправда, переконує чиновник, у хмарочос, який будують. За даними російських телеграм-каналів, пошкоджено його фасад зі скла на рівні 10 – 15 поверхів. На місці зараз працюють усі відповідні служби. І традиційно "постраждалих немає".

Ще один дрон, додає Собянін, начебто збили в Можайському районі Московської області.

Вибухи лунали не лише у Москві

За інформацією російських ЗМІ, вибухи було чути у кількох районах Москви. Крім того, "бавовна" завітала до околиць столиці країни-агресорки, а саме до Красногорська, Мітіно та Одінцово. Додамо, що це вищезазначений Можайський район.